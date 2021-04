Alessandra Celentano si scusa per il “like” contro Amici: cos’è successo

Nella giornata di ieri Alessandra Celentano è finita nell’occhio del ciclone per colpa di un “like” contro Amici di Maria De Filippi. Un “mi piace” a un commento che non è passato inosservato e di sicuro sospetto, ma come spesso accade si è trattato di una svista. Il beneficio del dubbio andava concesso anche alla Celentano, che seppure negli anni si sia mostrata schietta e sincera, e soprattutto senza filtri, non andrebbe mai contro la scuola di Maria. Non lo farebbe perché lei ne è diventata una colonna portante e un volto, visto che è nel corpo docenti da anni e anni. Se Alessandra Celentano non credesse nel valore del talent di sicuro non avrebbe problemi a lasciarlo e a dedicarsi alla sua scuola di danza. Ma così non è.

Quel “like” era sospetto, sì, ma non si doveva gridare subito allo scandalo. Come era successo anche con Giulia Pauselli, anche stavolta si è trattato di un errore. La maestra Celentano durante la puntata di ieri, in cui ha perso a sorpresa un allievo in cui crede molto, ha scritto un messaggio su Instagram per chiarire cosa è successo davvero. Il “like” non solo non era intenzionale, ma pare non sia stata lei a metterlo. La Celentano si è scusata, nonostante pare che la responsabilità sia del suo social media manager. Questo il suo messaggio:

“Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”

Un “like” può scappare a tutti, di sicuro è successo anche ai comuni mortali di mettere per sbaglio un “mi piace” a una foto su Instagram pur non volendo. Evidentemente il social media manager non si è neanche accorto di averlo messo, scorrendo la home o leggendo i commenti per monitorare la situazione. Nel caso in cui se ne fosse accorto magari lo avrebbe tolto subito, trattandosi di un errore. Oppure potrebbe non essersi accorto che stava navigando con il profilo della Celentano, magari pensava di mettere “like” con il profilo personale.

Qualsiasi cosa sia accaduta, è chiaro che la Celentano non abbia messo intenzionalmente quel “like”, come ha chiarito. Se fosse stata lei non avrebbe avuto problemi a prendersi le sue responsabilità, come spesso accade. E come ha fatto anche ieri sera con la battuta spietata a Stefano De Martino.