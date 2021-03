Amici, caos Giulia Pauselli: tweet contro Rosa e Martina, e zittisce una fan

Giulia Pauselli stamattina si è svegliata scoprendo di essere diventata un idolo per una grande parte di pubblico di Amici 2021. Forse a sua insaputa. Sui social non si placano le critiche a Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, così come alla loro insegnante Lorella Cuccarini. Alessandra Celentano continua a dividere il pubblico: c’è chi condivide il suo pensiero ma non i modi, chi la applaude in tutto e chi non apprezza i suoi metodi di insegnamento. Ma se si dovesse azzardare una percentuale, allora almeno il 90% del pubblico sembra non apprezzare la danza portata sul palco da Rosa e Martina. Per tanti non dovrebbero essere al Serale, i giudici invece pare la pensino diversamente e le salvano al ballottaggio. Ieri sera Rosa è riuscita anche a conquistare un punto contro Tommaso, uno dei più bravi di questa edizione.

Non si può di certo dire che Rosa e Martina non siano protagoniste di questa edizione, tra mille polemiche, e oggi è arrivata l’ennesima conferma. Durante la puntata di ieri sera, la seconda del Serale 2021, Giulia ha letto e condiviso tanti tweet in cui c’era il suo nome. Tra i tantissimi complimenti che ha ritwittato, ce n’è uno che è saltato agli occhi di tutti perché è contro Martina e Rosa. Nello stesso si legge: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

In effetti Giulia viene utilizzata per fare le dimostrazioni dei loro guanti di sfida, e ne sono abbastanza lanciati dalla Celentano. Quindi la Pauselli è d’accordo con quello che è stato scritto? Nulla vieta che un ballerino professionista possa sbilanciarsi, pur rimanendo professionale in sala prove. D’altronde se possono farlo gli insegnanti, perché non i professionisti? Ognuno ha i propri gusti in fatto di arte e perciò anche di danza. Non è da escludere però che Giulia non si sia accorta di quello che ha condiviso, magari perché stava repostando, per gentilezza, tutti coloro che hanno scritto un pensiero su di lei.

Può darsi che non abbia badato insomma a ciò che è stato scritto, quindi al fatto che nel tweet contro Rosa e Martina siano state definite “pizzettare”. Ma poco dopo ha risposto invece a un altro tweet in cui è stata presa come esempio da un fan di Rosa Di Grazia. Alcuni tweet, quindi, li ha letti. L’utente Twitter ha infatti postato la foto di Giulia mentre balla la coreografia della settimana scorsa, in cui è a cavallo sulla sbarra. La corrispondente immagine di Rosa ha fatto il giro del Web ed è diventata un meme.

La fan di Rosa ha fatto notare che anche Giulia Pauselli teneva la gamba alzata in un fermo immagine. Giulia ha risposto informandola del passo di danza che stava facendo: un attitude. L’ha di fatto zittita e la ragazza si è scusata per essersi espressa male, lei voleva dimostrare che Rosa non ha sbagliato piegando la gamba. Ma quella immagine della ballerina della Cuccarini è stata presa di mira non tanto per la gamba piegata, quanto per la poca leggiadria e la discutibile grazia nei movimenti in una coreografia come quella.