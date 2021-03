Lorella Cuccarini ha fatto infuriare il Web con le sue due proposte in vista della prossima puntata del Serale di Amici 2021. Anche questa settimana Alessandra Celentano ha lanciato dei guanti di sfida, sia a Rosa Di Grazia sia a Martina Miliddi. Due alla prima e uno alla seconda. Lorella stavolta non ha intenzione di contestarli, ma neanche di accettarli così come sono. La Cuccarini ha intenzione di modificare una coreografia di Martina e di impedire a Serena di provare quella contro Rosa. La Celentano ha modificato il Can Can della settimana scorsa eliminando i passi di classico, che erano stati contestati. In questo modo Lorella non poteva rifiutare e infatti Rosa preparerà questa coreografia in vista del prossimo Serale.

Secondo Lorella però sarebbe comunque una sfida non giusta. Il motivo? Serena ha iniziato a preparare la coreografia la settimana scorsa, come da regolamento. Lei invece non lo ha fatto con Rosa, perché se i giudici non avessero accolto la sua richiesta di annullare il guanto avrebbe preferito perdere a tavolino. Serena ha seguito il regolamento, ovvero preparare il guanto di sfida – perché non è detto che i giudici lo annullino -, Rosa no. Così come non preparerà il secondo guanto di sfida questa settimana. Allora perché Lorella dovrebbe chiedere alla produzione di fermare le prove di Serena? La responsabilità di non averlo provato è da attribuire esclusivamente a loro, non agli avversari.

Questa richiesta, che si scoprirà se la produzione accetterà o meno, ha fatto molto arrabbiare il pubblico a casa. Mai quanto la scelta su Martina, però. Anche il guanto di sfida sulla ballerina di latino è stato accettato, ma non del tutto. Lorella ha intenzione di cambiare la coreografia per adattarla a Martina: che senso ha a questo punto il guanto di sfida? “Mossa furba”, ha commentato Tommaso Stanzani in casetta. Anche Sangiovanni è dello stesso parere: secondo lui l’insegnante non poteva rifiutare ancora i guanti, altrimenti avrebbe confermato di proteggere Rosa e Martina. Ma modificando la coreografia le protegge ugualmente. “Se anche questa volta avesse rifiutato non le sarebbe convenuto. Qua parlano giocano e scherzano, ma stanno giocando tutti di strategia. Solo che la nostra è più esposta”, ha aggiunto Sangiovanni.

Il Web si è scagliato contro la Cuccarini. Nei commenti su Twitter durante il daytime di Amici 20 infatti in tanti hanno contestato le sue richieste. C’è chi ha scritto che non ha senso accettare un guanto per poi cambiarne i passi e adattarlo a Martina, perché non hanno più senso. Altri pensano che questa squadra si prenda troppe “libertà”. E qualcuno li ha accusati in modo diretto: “Non è intelligenza, è furbizia e scorrettezza”. Lorella infatti ha detto a Martina che avrebbero accettato il guanto con intelligenza, ovvero adattandolo a lei ed eliminando le difficoltà.

Secondo la squadra Arisa-Cuccarini quindi i guanti di sfida dovrebbero essere equi. Credono nel mettere in risalto le proprie qualità senza puntare sui difetti degli avversari. Ma alla fine loro hanno fatto lo stesso contro Deddy, Enula e Leonardo, quindi non è chiarissimo il loro modo di agire.

Ma comeeeee, Lorella accettare il guanto non vuol dire cambiare i passi #Amici20 — d0m_e???????? (@_spinedisegnat) March 24, 2021

Non è intelligenza, è furbizia e scorrettezza#Amici20 — EMMEGI ???? (@rather_backdown) March 24, 2021

ma il senso di accettare il guanto e cambiare la coreografia? #amici20 — ale logorroica ???? σκοτοβινιάω (@moonliIac) March 24, 2021