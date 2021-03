Serale Amici 2021: meccanismo, numero puntate e quando finisce

Ci siamo, oggi è il giorno del Serale di Amici 2021 e sono tante le domande a cui si cercano risposte. Il pubblico che non ha seguito il daytime nelle scorse settimane, per esempio, potrebbe ritrovarsi improvvisamente davanti alle squadre di Amici 2021 senza sapere come si sono formate. Ci sarà chi si domanda quante puntate sono e quando finisce il Serale. Ma il punto interrogativo più grande in ogni edizione è sempre uno e lo è anche quest’anno: il meccanismo del Serale di Amici 2021. Innanzitutto vediamo il numero di puntate: saranno nove, quindi la data della finale dovrebbe essere il 15 maggio. Non si può che scriverlo con il condizionale, perché i palinsesti televisivi sono ballerini e tutto potrebbe cambiare, anche in conseguenza di imprevisti.

Le tre squadre si sono formate in base alle coppie dei professori. Gli insegnanti si sono infatti uniti e hanno portato con sé i rispettivi allievi. Veronica Peparini ne aveva due, Anna Pettinelli uno: è per questo che c’è una squadra con soli tre elementi. Ma sono tre elementi che non sono mai stati messi in dubbio nel corso del pomeridiano, quindi molto forti. I giudici di Amici 20 avranno in mano il destino dei ragazzi. Le puntate sono registrate, quindi saranno loro a decidere gli eliminati del Serale. Non c’è il televoto per ora, ma non è detto che non venga introdotto prossimamente. Dovrebbe esserci in finale, quando la puntata è sempre stata in diretta. Il pubblico in studio però ha la possibilità di esprimere la propria preferenza con un telecomando.

Maria De Filippi ha spiegato meccanismo e regolamento del Serale 2021 nel corso della puntata del pomeriggio. Ci saranno tre manche, ognuna formata da tre sfide, tutte votate dai giudici. La squadra che dà inizio alla gara viene estratta a sorte. Chi inizia la partita ha la possibilità di schierare l’allievo della propria squadra e scegliere anche l’allievo contro cui andare dell’altra, ma non la sua esibizione. Della squadra perdente, tre allievi finiscono a rischio eliminazione. Chi li sceglierà? Di volta in volta Maria aprirà una busta su cui c’è scritto se i tre nomi devono farli i professori, gli allievi oppure tutti. Quindi un nome i professori e due gli allievi, o viceversa.

I tre allievi a rischio eliminazione si esibiscono di nuovo. Sono i giudici a decidere chi salvare e di conseguenza chi eliminare. Dopo la prima manche c’è il primo eliminato della puntata, mentre nelle altre due ci sono eliminati provvisori che si scontrano a fine puntata per decidere il secondo eliminato. A ricominciare la gara è la squadra che vince la manche precedente.

Cosa sono le comparate e i guanti di sfida del Serale di Amici 2021? Due strumenti a disposizione dei professori e dei giudici. I guanti di sfida possono essere lanciati dagli insegnanti contro un allievo di un’altra squadra. La produzione deve accettarli, mentre l’allievo e l’insegnante che lo ricevono possono contestarlo. In caso di contestazione, i giudici decidono a maggioranza se annullare il guanto di sfida oppure no. Inoltre il guanto di sfida può essere usato solo se il professore che lo ha lanciato è al comando della partita. Le comparate invece possono essere richieste solo dalla giuria e in tal caso sostituiscono la prova chiesta dal professore.