Giudici Amici 2021, al Serale due amatissimi ex e una novità: i nomi

Un vincitore ed ex professore, un ex allievo ed ex professionista e poi un nome spuntato decisamente a sorpresa: chi ci sarà sulle poltrone rosse

I giudici del Serale di Amici 20 finalmente non sono più avvolti nel mistero. Dopo rumors e voci che si sono rincorse nelle passate settimane, i tre nomi dei giudici ufficiali sono saltati fuori solo oggi, giorno in cui si sta registrando la prima puntata. Il Serale non sarà in diretta, quindi non mancheranno le anticipazioni in serata. Inoltre grazie all’arrivo in studio del cast del Serale di Amici 2021 sono noti i volti della fase finale del talent show. I diciassette allievi che indossano la felpa dorata del Serale verranno giudicati da due ex volti del programma e un nome arrivato a sorpresa.

Il primo nome è quello di Stefano De Martino. Di lui si vociferava da tempo ormai, i più scettici non volevano crederci e invece il ballerino ha fatto ritorno a casa, ancora una volta. Stefano è stato prima allievo, poi ballerino professionista e poi ancora ha debuttato nei panni di conduttore nel daytime. Ha ricoperto tutti i ruoli che poteva ricoprire come ballerino, adesso è il momento di farlo nelle vesti di coreografo ed esperto di danza. De Martino è un giudice del Serale 2021, lo vedremo seduto sulle poltrone rosse e dirà la sua sulle esibizioni degli allievi – divisi in tre squadre -. E un domani, chissà, lo vedremo seduto dietro la cattedra come professore.

Chi invece è già stato insegnante e ha avuto anche altri ruoli nella scuola, prima allievo e vincitore con la sua band e poi anche protagonista di Amici Speciali, è Stash. Anche lui è tra i giudici di Amici 2021 e siederà accanto a Stefano. Sono due volti amatissimi del programma e il pubblico si fida dei loro giudizi. Insomma, difficilmente sui social metteranno in discussione e contesteranno i voti di Stefano e Stash. Difficile, ma non impossibile, sia chiaro. Ci sarà la stessa fiducia anche nel terzo nome, quello spuntato oggi a sorpresa?

Ebbene, i tre giudici del Serale di Amici 20 sono Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia. Questi i nomi resi noti da Tv Blog in anteprima, in attesa di tutte le anticipazioni sulla prima puntata di sabato 20 marzo.