Serale Amici 20 squadre, sono tre: professori in coppia, tutte le novità

Ci saranno tre squadre al Serale di Amici 20. Nel daytime di oggi, martedì 16 marzo 2021, Maria De Filippi ha fornito le prime anticipazioni sul Serale. Non si sapeva nulla sul meccanismo fino a oggi, perché la comunicazione ai professori è avvenuta a porte chiuse. In realtà si sa ancora poco sul regolamento, ma si conoscono invece le squadre del Serale 2021. Non più due, ma tre: Maria ha spiegato che in ognuna di loro ci saranno cantanti e ballerini. Quindi ha comunicato ai professori che toccava a loro decidere, in un certo senso, le squadre. Proprio così, gli insegnanti si sono associati a coppie tra loro e hanno portato nella squadra i rispettivi allievi.

Ogni squadra quindi è composta da due professori, uno di canto e uno di ballo, più i rispettivi cantanti e ballerini. Questo non solo per far sì che gli insegnanti continuino a lavorare con i loro ragazzi, ma anche per contrastare quelli delle altre squadre che ritengono meno talentuosi. Quindi era importante che i professori si abbinassero tra di loro anche in base ai giudizi sugli allievi dell’altra categoria. Come sempre, ci saranno tre giudici esterni a giudicare la gara al Serale di Amici 20, di cui ancora non si conoscono i nomi ufficiali. Nella prima puntata ci saranno due o tre eliminazioni. Le tre squadre del Serale di Amici 2021 sono queste:

Zerbi – Celentano : ci sono Tommaso e Serena per il ballo, mentre per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa;

: ci sono Tommaso e Serena per il ballo, mentre per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa; Arisa – Cuccarini : tre ballerini quindi Rosa, Martina e Alessandro, più quattro cantanti ovvero Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia;

: tre ballerini quindi Rosa, Martina e Alessandro, più quattro cantanti ovvero Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia; Pettinelli – Peparini: un solo cantante ovvero Aka7even, due ballerini Samuele e Giulia.

Durante la presentazione delle squadre del Serale, Rudy ha spiegato che durante il Serale succederanno cose che aiuteranno lui e la Celentano a mettere in risalto le qualità dei loro allievi. Ci saranno delle novità: Guanti di Sfida e comparate, strumenti con cui i professori possono sia evidenziare pregi dei propri allievi ma soprattutto portare a galla i difetti degli avversari. Nuove maglie dorate per il Serale 2021: dietro non ci sono i nomi degli allievi, ma i nomi dei professori della squadra. Quindi non ci saranno divisioni per colore, niente Bianchi e Blu, ma ogni allievo porterà sulla schiena gli insegnanti della squadra a cui appartiene.