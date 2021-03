Anticipazioni Amici 20 prima puntata Serale: eliminati, una sfida in sospeso

Dopo lunghe ore di attesa, sono spuntate le anticipazioni sulla prima puntata del Serale di Amici 2021. Sabato 20 marzo andrà in onda il primo appuntamento di questa fase finale, che è stato registrato oggi pomeriggio. Non sarà in diretta quindi, motivo per cui ci saranno di settimana in settimana le anticipazioni sul Serale 2021. Maria De Filippi aveva annunciato già nel corso del daytime di pochi giorni fa che ci sarebbero stati due o tre eliminati nella prima puntata. Ebbene, non saranno tre ma due, anche se non a tutti gli effetti. L’ultimo nome si scoprirà infatti la prossima settimana. Come già emerso nel pomeriggio, Sabrina Ferilli sarà ospite sabato ma non sarà l’unica: ci saranno anche Pio e Amedeo.

Arisa canterà il brano di Sanremo Potevi fare di più, mentre il pubblico in studio avrà in mano un telecomando con cui votare i concorrenti. La più votata sarà Giulia. I nomi dei giudici sono trapelati già nel pomeriggio: li trovate qui. Grazie alle anticipazioni della pagina Le emily di Amici20, si sa che sabato ci sarà un eliminato nella prima manche e poi un ballottaggio in sospeso. A proposito del meccanismo del Serale di Amici 20 si è intuito poco, ma pare che le squadre decidano di volta in volta quale squadra affrontare. Nella prima manche la squadra Zerbi-Celentano sfideranno quella Arisa-Cuccarini. Queste le sfide nel dettaglio:

Enula contro Martina, con prova corale di squadra: punto a Martina (con la squadra);

Serena contro Rosa, guanto di sfida della Celentano: punto a Serena;

Sangiovanni contro Tancredi: punto a Sangiovanni.

La prima manche quindi sarà vinta dalla squadra Zerbi-Celentano. I nomi in pericolo eliminazione della squadra perdente saranno Rosa, Gaia e Tancredi. La prima eliminata del Serale di Amici 20 di sabato 20 marzo sarà Gaia. Nella seconda manche di nuovo Zerbi-Celentano contro Arisa-Cuccarini. Non si sanno nel dettaglio le sfide di questa manche, ma sarà vinta ancora da Zerbi-Celentano. Stavolta in pericolo eliminazione finiranno Raffaele, Ibla e Martina: le due ragazze si salveranno, mentre Raffaele andrà al ballottaggio. Non sarà eliminato subito, per questo non ci saranno tre eliminati, uno per manche.

Terza e ultima manche, stavolta Zerbi-Celentano sfideranno Peparini-Pettinelli, definita subito la squadra degli untouchable. E infatti questa manche andrà male a Zerbi, perché sarà vinta da Peparini-Pettinelli e uno dei suoi è a rischio. Queste le sfide nel dettaglio:

Sangiovanni contro Aka: punto a Sangiovanni;

Samuele contro Tommaso: punto a Samuele;

Enula contro Giulia: punto a Giulia.

I tre a rischio eliminazione saranno Sangiovanni, Deddy ed Esa. I primi due verranno salvati, quindi Esa e Raffaele a rischio eliminazione. Quando si saprà l’esito della loro sfida? C’è un po’ di confusione in merito a questa parte di anticipazioni per sabato 20 marzo 2021: forse lo hanno scoperto dopo la registrazione in casetta, o forse si scoprirà sabato prossimo.