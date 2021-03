Amici 20, la squadra Arisa-Cuccarini si ribella ma esagerano: “È cattiveria”

Nel daytime di Amici 20 di oggi, il primo dopo il Serale, la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ha deciso di dire basta. Non ci stanno a ricevere solo guanti di sfida, ma vorrebbero anche lanciarli. Se fino a pochi giorni fa si vantavano di essere la squadra dei buoni, di non aver bisogno di puntare sui punti deboli degli altri e di avere professoresse diverse dagli altri, oggi hanno cambiato idea. Agli allievi è bastata una sola puntata per capire che la loro strategia forse è sbagliata. Quindi in casetta hanno iniziato a confrontarsi e a dirsi che va bene essere buoni, ma non vogliono essere fessi. Insomma non vorrebbero passare il Serale a subire. Hanno pensato sia giunto il momento di lanciare guanti di sfida, ma hanno un po’ peccato di ipocrisia secondo il pubblico a casa.

Gli allievi di Arisa e Lorella si sono radunati in camera per pensare a dei guanti di sfida da lanciare. Quindi hanno pensato di puntare sulle doti canore di Raffaele e sull’energia che Ibla mette sui brani. Potrebbero essere loro quindi i protagonisti dei primi ipotetici guanti di sfida della squadra. Arisa e Lorella non si sono ancora pronunciate, ma i loro allievi hanno forse esagerato, sia secondo gli altri allievi sia secondo i fan. Hanno infatti sfidato Enula e Deddy. Con la prima hanno pensato di metterla in difficoltà con Taki Taki, ma Enula ha reagito benissimo e sembrava pronta a mettersi in gioco. Tommaso e Serena accompagnerebbero Enula, Ibla invece si esibirebbe con Rosa e Martina.

Con Deddy invece la situazione è diversa. Hanno deciso di mettere in risalto Raffaele contro Deddy con una canzone che necessita di un’estensione vocale non comune. Hanno infatti lanciato un guanto di sfida a Deddy su Listen di Beyoncé. Naturalmente è una canzone non alla portata di Deddy, che ne è consapevole e quindi ha reagito non benissimo. La squadra inizialmente si è anche fatta una risata, poi hanno commentato. In casetta hanno fatto notare che i ragazzi vorrebbero metterlo volutamente in difficoltà.

La squadra Arisa-Cuccarini si è difesa dicendo che anche Zerbi e Celentano mettono in difficoltà loro, ma il punto è proprio questo: sono i professori a farlo, gli allievi non hanno responsabilità. Stavolta invece i guanti sono arrivati dagli allievi, non dai professori. “Questa è cattiveria”, ha detto Giulia, che non fa parte di nessuna delle due squadre coinvolte. Ibla ha risposto dicendo che anche la Celentano è cattiva, secondo lei, verso Martina e Rosa. Quindi Giulia ha evidenziato la differenza: è la Celentano, un professore, a farlo, non gli allievi verso altri allievi.

Questa è la critica mossa dai ragazzi in casetta, mentre su Twitter il pubblico ha notato altro. Il guanto di sfida su Listen a Deddy è di sicuro paragonabile alla variazione di classico assegnata a Rosa, che loro non solo hanno contestato davanti alla giuria ma hanno anche criticato in casetta. Insomma, prima hanno pensato che la Celentano avesse esagerato e sbagliato, contestando il guanto, e poi ne hanno lanciato uno uguale. Al momento le due insegnanti non si sono pronunciate, forse scopriremo di più nel daytime su Italia 1.

Questa è anche cattiveria nei confronti di Enula e Dennis, incommentabili i cuccarisa. #Amici20 https://t.co/Wby8yF5lp6 — Just Ina (@just_ina01) March 22, 2021