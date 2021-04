Alessandra Celentano e Stefano De Martino non si prendono proprio al Serale di Amici 2021. Battibeccano dalla prima puntata, siamo giunti alla terza e anche stasera c’è stato uno scambio di battute tra loro. Tutto è nato dopo il guanto di sfida della Cuccarini lanciato a Tommaso su una coreografia di danza classica. Alessandra era consapevole che a livello tecnico Alessandro era superiore a Tommaso, ma non ha rifiutato il guanto di sfida. Nella sua visione di danza, di insegnamento e di scuola è giusto misurarsi con tutto ciò che viene proposto, perché è motivo di crescita. E lo ha dimostrato anche stavolta, non contestando il guanto di Lorella.

Dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto, Stefano ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato. Secondo lui infatti bisognerebbe tenere a mente che si tratta sempre di una gara, quindi gli allievi vanno preservati ogni tanto. Se c’è da portare il punto a casa, insomma, bisogna farlo a tutti i costi, per evitare che la squadra vada a rischio. Alessandra non ha accettato il consiglio di Stefano, si è irritata e ha spiegato che invece è un insegnamento affrontare i propri limiti, che è così che si cresce. Ma tra le tante cose che ha detto le è sfuggita una battuta un po’ infelice all’indirizzo di Stefano De Martino.

“Stefano guarda, menomale che hai fatto un’altra carriera”, ha detto la maestra. Quindi ha proseguito dicendo che ciò che stava dicendo Stefano non aveva senso e che queste sfide fanno bene ai ragazzi. Lì per lì De Martino sembrava volesse sorvolare sulla battuta, quindi ha replicato dicendo che senza dubbio è un insegnamento ma che a volte non bisogna rischiare di perdere un allievo. Soprattutto nel caso di Tommaso, che era meritevole di proseguire la gara. Proprio quando la battuta della Celentano sembrava non aver scosso Stefano, lui ha replicato in maniera perfetta:

“Comunque io ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega immagino. Facciamo entrambi televisione”

La Celentano ha spiegato che la sua voleva essere una cosa carina da dire. Ma non contenta, ha insistito ricordando che all’epoca di Amici lei consigliava a Stefano di cambiare mestiere e non fare il ballerino. Ha pure aggiunto che aveva ragione. In realtà Stefano ha avuto una bella carriera da ballerino, prima di diventare conduttore televisivo. E per molti anni ha ballato proprio nei professionisti di Amici di Maria De Filippi.