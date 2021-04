Tommaso Stanzani dopo Amici torna sui social: le prime parole

Tommaso Stanzani dopo Amici 2021 è tornato su Instagram. Come sempre è un momento attesissimo da parte dei fan, che non vedono l’ora di poter interagire con i personaggi che scoprono nei talent e nei reality. Avere la possibilità di seguirli nella vita reale dopo la televisione, grazie ai social, è motivo di grande gioia per molti, fa sentire meno la mancanza insomma. Una mancanza in questo caso maggiore, perché nessuno si aspettava l’eliminazione di Tommaso al Serale nella terza puntata, quindi è stata inaspettata. Era uno dei favoriti del pubblico e di sicuro uno dei migliori sul palco, ma non è bastato contro Enula e Sangiovanni.

Lorella Cuccarini e Arisa hanno messo al ballottaggio tre allievi talentuosi e il pubblico pare non abbia intenzione di perdonare questo errore. Tommaso invece sembra sereno, nonostante ieri sia scoppiato in lacrime e sia stato un momento difficile per tutti. Nelle sue prime stories su Instagram è tranquillo, in pace con sé stesso e contento di ciò che ha fatto fino a ieri. Ha raccontato di aver ricevuto tantissimi messaggi, sia da persone che conosce su Whatsapp sia dai fan su Instagram. Questo per lui è stato motivo di grande gioia e orgoglio. Perciò oggi non può che definirsi felice:

“Devo dire che sono veramente felice. Sono davvero felice che vi sia arrivato qualcosa di mio sia a livello artistico sia umano. Non posso pentirmi di niente. Ho fatto un percorso stupendo lavorando con dei professionisti assurdi”

Ha ringraziato tutti i professionisti nominandoli uno per uno, poi ha ringraziato il maestro Montesso e Alessandra Celentano. La maestra è sicura che Tommaso farà il ballerino e il pubblico è d’accordo con lei. Tommaso ha detto di essere felice del suo percorso e di non avere alcun motivo per essere triste. Ha ringraziato tutti i fan per il supporto, che di sicuro non mancherà anche dopo Amici 2021.

Le parole di Tommaso dopo l’eliminazione da Amici su Witty Tv

Subito dopo l’eliminazione, Tommaso è stato raggiunto dalle telecamere di Witty Tv, come di consueto. Anche dietro le quinte dello studio del Serale di Amici 2021 ha ringraziato tutti e ha detto di essere felice perché è riuscito a mostrarsi per la persona che è realmente. Tommaso è felice di aver lasciato qualcosa, così come è felice che gli altri abbiano lasciato qualcosa a lui. Inoltre sente di essere cresciuto e maturato, quando è entrato nella scuola aveva sempre paura di sbagliare. Era introverso. Poi è riuscito a tirare fuori il vero Tommaso anche grazie agli insegnanti. Inoltre ha chiarito che non ha intenzione di smettere di studiare.