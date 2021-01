Alessandra Celentano, clamoroso attacco da ex allievo: “Spero vada via”

Non c’è tregua per Alessandra Celentano in queste ore. Dopo gli ultimi avvenimenti ad Amici di Maria De Filippi tutti stanno dicendo la loro sulla maestra. Non è la prima volta che i suoi metodi di insegnamento finiscono sotto accusa, a dire il vero, ma stavolta ci sono stati dei veri e propri scontri che hanno diviso ancor di più l’opinione pubblica. Tutto è partito dalle lezioni con Rosa Di Grazia, l’allieva di Amici 20 a cui la Celentano ha assegnato una sua coreografia di danza classica. Ma Rosa non è una ballerina classica, quindi ha fatto un po’ di fatica a stare dietro alle prove. Ma soprattutto è sembrata in difficoltà con le continue urla dell’insegnante.

Da questo è nato poi lo scontro con Elena d’Amario, proseguito oggi con un altro scontro con Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha preso le difese sia di Rosa sia di Elena, parlando di bullismo e di vessazioni. Il pubblico a casa è diviso: da una parte ci sono coloro che difendono la Celentano, sia perché i suoi metodi ormai sono noti a tutti sia perché è un’insegnante e come tale deve agire. Dall’altra parte però ci sono i tantissimi che ritengono esagerati i toni usati da Alessandra e in particolare con Rosa.

Ebbene, insieme alla moltitudine di gente che vanno contro la Celentano in questa occasione c’è anche un ex allievo di Amici, Nicolai Gorodiskii. Il ballerino ha partecipato alla scorsa edizione di Amici ed è stato uno dei protagonisti più chiacchierati, visto il suo carattere non proprio pacato ma di sicuro molto diretto. Estremamente diretto: con Timor Steffens lo è stato pure troppo. E lo ha dimostrato anche oggi. Nicolai ha detto la sua sullo scontro tra Alessandra, Lorella ed Elena lasciando un commento su Instagram, ripreso da Isa e Chia. Nel commento si è complimentato con la Cuccarini e la d’Amario, poi ha aggiunto:

“Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! È una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere”.

I trascorsi tra i due ad Amici non sono dei più felici. Seppure Alessandra abbia apprezzato molto Nicolai è sempre sembrata più affine a Javier Rojas. Forse Nicolai si è legato al dito qualche commento della Celentano? Uno dei primi episodi che possono saltare alla mente risale alla sfida giudicata da Eleonora Abbagnato. Alessandra in quella occasione si scagliò contro il giudizio della danzatrice, quindi andò contro Nicolai a favore di Javier.