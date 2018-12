Alessandra Amoroso, l’ultimo post commuove: “Non ho paura, ti amerò per sempre”

Alessandra Amoroso, il post su Instagram che commuove tutti

Un post su Instagram di Alessandra Amoroso ha commosso tutti oggi. La cantante si è lasciata andare ai ricordi e alle emozioni, scrivendo un bellissimo e toccante messaggio per sua nonna. La signora Maria è venuta a mancare proprio un anno fa e Alessandra ha voluto ricordarla postando su Instagram una foto insieme a lei. I nonni sono molto importanti nella vita di tutti noi, per questo è impossibile rimanere impassibili leggendo la dedica di Alessandra a nonna Maria. Infatti sotto al post su Instagram ci sono moltissimi commenti di fan commossi dal gesto della cantante e che a loro volta hanno ricordato i nonni.

La dedica di Alessandra Amoroso alla nonna scomparsa un anno fa

Queste le parole che Alessandra ha voluto dedicare a sua nonna: “Nonnina mia oggi è passato un anno da quando sei andata via ma sai che ti dico cara la mia nonna Maria? Io non ho più paura di stare senza di te perché ti ho dentro e in qualsiasi scelta possa prendere o qualsiasi cosa io possa fare”. Le dolcissime frasi della cantante hanno risvegliato una certa nostalgia in tanti fan che hanno perso i loro nonni. Qualche settimana fa inoltre aveva scritto altre bellissime parole per suo nonno. Nei commenti si sono tutti lasciati andare ai ricordi. Ma il post della Amoroso non è finito, perché poi si legge ancora: “Ti ho amata, ti amo e ti amerò sempre… #trovaunmodo dice la canzone e io ho trovato un modo per tenerti sempre nel mio cuore! #inmeiltuoricordo #tiamo!”.

Alessandra Amoroso fa emozionare tutti con le dediche su Instagram e non solo

Far emozionare tutti sembra essere una specialità di Alessandra Amoroso, è successo anche a Tu sì que vales con Maria De Filippi. La cantante tende a tenere ben privata la sua vita sentimentale, infatti è quasi impossibile trovare su Instagram post per il fidanzato Stefano Settepani. Tuttavia, la famiglia è molto importante per lei e per questo non manca di fare loro delle dediche molto speciali. Come quella per sua nonna di oggi.