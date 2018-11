Alessandra Amoroso, dedica commovente al nonno: “Tieni duro”

Alessandra Amoroso fa una dedica speciale al nonno su Instagram

Alessandra Amoroso ha sempre confessato di avere un legame speciale con la sua famiglia. Il successo non l’ha cambiata minimamente e coglie ogni volta l’occasione per stare insieme ai suoi parenti. Tra le persone più importanti della sua vita c’è sicuramente suo nonno, che ha sempre fatto il tifo per lei, da ancora prima della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Ha sempre creduto nella cantante. Un’altra sua grande fan era la nonna, della quale ha un ricordo stupendo. Adesso ha voluto fare una dedica speciale al nonno perché è sempre più vicino ai 100 anni. Ha pubblicato una foto su Instagram e ha scritto una frase davvero commovente per lui.

Le due grandi famiglie di Alessandra Amoroso

“Tu che sei in grado di muovere il mondo. Tieni duro, nonnino! So che 97 anni sono difficili, ma tieni duro. La nonna sorride da lassù! Tanti auguri, grande nonno. #trovaunmodo e io l’ho trovato, nonno! Ti amo”. Tanti sono stati gli auguri fatti dai suoi sostenitori, che fanno sentire la loro presenza nei momenti più importanti dell’Amoroso. Anche loro – come spesso ha rivelato la stessa cantante di Vivere a colori – fanno parte di una grande famiglia. E non la lasceranno sola nemmeno al Festival di Sanremo, dove potrebbe partecipare come concorrente.

Vita privata di Alessandra Amoroso: gli ultimi gossip

Alessandra Amoroso condivide sui social network parti della sua vita, ma preferisce parlare pochissimo di quella privata. Sappiamo che va a gonfie vele la sua storia col fidanzato e che continua ad avere nel cassetto il sogno del matrimonio e quello dei figli. Emma Marrone è una presenza costante della sua vita: la ritiene una vera amica e sicuramente si rivedranno nel corso delle puntate di Amici 18 (non mancano le curiosità su questa edizione!). A proposito della Marrone: pare proprio che anche lei abbia trovato l’amore della sua vita… Ce lo presenterà molto presto o preferirà tenerlo segreto?