Alessandra Amoroso dice basta: cosa pensa dell’imitazione di Giulia Sol

La cantante pugliese ha finalmente rotto il silenzio sulla polemica che ha travolto la giovane attrice teatrale, rea di aver imitato l’ex di Amici in una puntata di Tale e Quale Show 2020.

Continua a far discutere l’imitazione di Alessandra Amoroso di Giulia Sol a Tale e Quale Show. Dopo che la giovane cantante e attrice teatrale ha ricevuto insulti, offese e addirittura minacce di morte è intervenuta Sandrina. L’ex vincitrice di Amici ha fatto i suoi complimenti alla concorrente di Carlo Conti e ha invitato i criticoni a tacere.

L’Amoroso ha detto la sua via Twitter dopo diversi giorni di silenzio. Un silenzio che ha fatto preoccupare molti, che si aspettavano una presa di posizione da parte di Alessandra. Detto fatto, il commento della diretta interessata è prontamente arrivato:

“In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di Tale e Quale Show di questa sera. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti!”

Il messaggio di Alessandra Amoroso è stato poi menzionato dal conduttore Rai nella nuova puntata del varietà, quella in onda venerdì 23 ottobre 2020, nella quale Giulia Sol ha indossato i panni di Irene Cara.

L’imitazione di Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show

Per un medley sulle note di Mambo Salentino e Karaoke – due celebri canzoni del repertorio di Alessandra Amoroso – Giulia Sol è stata letteralmente massacrata sul web. La sua esibizione a Tale e Quale Show è diventata virale e nel giro di poche ore l’attrice e cantante di Bergamo è stata ricoperta di insulti, offese e addirittura minacce di morte. Una situazione non facile, di cui la diretta interessata ha parlato – piuttosto provata – sui social network.

Per fortuna Giulia Sol ha potuto contare su tante persone che l’hanno sostenuta e spronata nonostante una situazione non certo facile. Tra questi l’ex concorrente di Tale e Quale Show Flora Canto e le attuali partecipanti Carolina Rey e Francesca Manzini. Quest’ultima ha addirittura chiesto a chi ha pubblicato su Instagram il video dell’imitazione di Alessandra Amoroso di rimuoverlo immediatamente. Cosa che di fatto, ad oggi, non è ancora avvenuta.

Chi è Giulia Sol, la concorrente di Tale e Quale Show

Classe 1995, Giulia Sol – vero nome Giulia Sola – è una cantante e attrice teatrale. Ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali, tutti di grande successo.

Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente.

Tale e Quale Show è la prima esperienza televisiva per Giulia Sol: nella decima edizione è tra le più talentuose e ha lasciato il segno con le sue imitazioni di Christina Aguilera e Whitney Houston.