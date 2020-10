È diventata virale l’imitazione di Alessandra Amoroso di Giulia Sol a Tale e Quale Show 2020. La performance, che non è andata oltre il settimo posto in classifica, non è stata accolta positivamente nel mondo del web. Tante le critiche alla cantante e attrice teatrale, praticamente al suo debutto televisivo. Di certo non la migliore esibizione di Giulia ma i leoni di tastiera hanno esagerato e sono apparsi in rete troppi commenti carichi di odio e cattiveria. Una situazione difficile da digerire, che ha spinto alcuni personaggi famosi a difendere a spada tratta la Sol. Tra questi Floria Canto, compagna di Enrico Brignano ed ex concorrente del varietà di Carlo Conti, ma pure Francesca Manzini e Carolina Rey, attualmente partecipanti della decima edizione di Tale e Quale Show.

Giulia Sol imita Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show: diversi personaggi famosi la difendono

“Sarebbe bello che le persone che commentano le esibizioni di Tale e Quale avessero 1/100 della sua bravura e presenza scenica. Tutti fenomeni dietro ad una tastiera e sicuramente pippe sul palco”, ha tuonato Flora Canto via Instagram. “Io cara Giulia Sol, ti faccio i miei complimenti non solo perché hai una voce straordinaria ma perché ti metti in gioco anche quando il gioco si fa duro. Non mollare perché sono certa che la vita ti darà grandi soddisfazioni”, ha aggiunto l’attrice, che ha partecipato nel 2019 a Tale e Quale Show. In difesa di Giulia Sol anche Francesca Manzini e Carolina Rey, entrambe concorrenti della decima edizione del format ideato e condotto da Carlo Conti.

#taleequaleshow ???? Giulia Sol ↔ Alessandra Amoroso#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 16. Oktober 2020

Francesca Manzini e Carolina Rey difendono Giulia Sol dopo Tale e Quale Show

Francesca Manzini ha chiesto a chi ha pubblicato su Instagram il video di Giulia Sol di rimuoverlo immediatamente. “Il video postato ha scatenato una marea di insulti offensivi nei confronti di Giulia. Lavorando con lei ti dico che è deliziosa e talentuosa e non è giusto che lei giovane e novella in tv sia così massacrata”, ha chiesto l’ex protagonista di Amici Speciali. Sui social network si è fatta sentire pure Carolina Rey, l’ex conduttrice di Rai Gulp. “Tante persone non hanno nulla da fare se non scrivere cattiverie. Giulia Sol è un grande talento, ha una voce pazzesca e una presenza scenica incredibile. Elegante, educata, spiritosa, continua così”, ha fatto sapere la bionda presentatrice. Nessun commento è invece arrivato da parte di Alessandra Amoroso, che in passato non ha esitato a complimentarsi per l’imitazione di un’altra concorrente di Tale e Quale Show, Roberta Bonanno.

Giulia Sol a Tale e Quale Show: chi è la cantante e attrice teatrale

Classe 1995, Giulia Sol è una cantante e attrice teatrale. Ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali. Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. In più di recente è stata invitata da Daniele Alan-Carter ad una collaborazione a distanza, sull’asse ideale tra Bergamo e Londra, per incidere Tornerai Su, la versione ufficiale italiana di Anything Worth Holding On To di Scott. Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti durante il musical Ghost e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente.