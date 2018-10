Alessandra Amoroso a Tale e Quale: il messaggio per Roberta Bonanno

By

Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show: arriva la reazione della cantante

A poche ore dall’imitazione di Roberta Bonanno a Tale e Quale Show è arrivata la reazione di Alessandra Amoroso. La cantante pugliese ha subito espresso il proprio parere sul lavoro svolto dalla collega, famosa per aver partecipato ad Amici nel 2008, nell’edizione vinta da Marco Carta. Sandrina ha approvato in pieno il lavoro di Roberta, tra le grandi protagoniste di questa edizione del varietà di Carlo Conti. “Sei stata bravissima, grazie”, ha scritto l’Amoroso su Twitter, ringraziando pubblicamente la Bonanno per il lavoro svolto.

Alessandra Amoroso ringrazia Roberta Bonanno a Tale e Quale Show

In questo periodo Alessandra Amoroso è impegnata con la promozione del suo nuovo disco – 10 – ma non si è persa la puntata di Tale e Quale Show dove è stata indirettamente coinvolta. Tutto merito dell’imitazione di Roberta Bonanno, che ha cantato Stupida, il brano con il quale è iniziata dieci anni fa la carriera della pupilla di Maria De Filippi. Una canzone che Roberta ha reinterpretato a meraviglia, raccogliendo subito il consenso del pubblico e dei giurati.

Roberta Bonanno grande protagonista di Tale e Quale Show 2018

Sparita dalle scene per un lungo periodo, Roberta Bonanno è rientrata nel mondo dello spettacolo alla grande. A Tale e Quale Show è una delle più acclamate, tanto che ha già vinto due puntate. Riuscirà a trionfare anche alla finale?