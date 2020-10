Per colpa di haters, leoni da tastiera e ignoranti, anche un programma leggero e spensierato come Tale e Quale Show può assumere contorni oscuri. È quanto accaduto dopo l’ultima puntata, quella in onda venerdì 16 ottobre 2020, quando Giulia Sol si è trovata ad imitare Alessandra Amoroso. Di sicuro non la performance migliore della concorrente 24enne ma indubbiamente un’imitazione come tante altre.

Eppure per quel medley sulle note di Mambo Salentino e Karaoke Giulia Sol è stata letteralmente massacrata sul web. La sua esibizione a Tale e Quale è diventata virale e nel giro di poche ore l’attrice e cantante di Bergamo è stata ricoperta di insulti, offese e addirittura minacce di morte. È stata la diretta interessata a parlarne sul suo account Instagram, piuttosto provata dall’intera faccenda:

“La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”

Anche oggi Trash Italiano contribuisce a diffondere l’odio sui social. Giulia Sol, concorrente di #TaleEQualeShow, risponde dopo giorni di insulti, minacce, body-shaming e cyber-bullismo ricevuti sotto il video di una sua imitazione pubblicato sulle pagine di Trash_Italiano. 1/3 pic.twitter.com/3ZrGdORcEA — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 20, 2020

Per fortuna Giulia Sol ha potuto contare su tante persone che l’hanno sostenuta e spronata nonostante una situazione non certo facile. Tra questi l’ex concorrente di Tale e Quale Show Flora Canto e le attuali partecipanti Carolina Rey e Francesca Manzini. Quest’ultima ha addirittura chiesto a chi ha pubblicato su Instagram il video dell’imitazione di Alessandra Amoroso di rimuoverlo immediatamente. Cosa che di fatto, ad oggi, non è ancora avvenuta. Nessun commento è invece arrivato da parte di Sandrina che, per il momento, ha preferito non esprimersi sulla vicenda.

Chi è Giulia Sol di Tale e Quale Show

Classe 1995, Giulia Sol è una cantante e attrice teatrale. Ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali, tutti di grande successo.

Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente.

Tale e Quale Show è la prima esperienza televisiva per Giulia Sol: nella decima edizione è tra le più talentuose e ha lasciato il segno con le sue imitazioni di Christina Aguilera e Whitney Houston.