Giulia Sol vittima di bullismo per il vero nome: “Costretta a cambiarlo”

Non è stato facile per Giulia Sol affermarsi nel mondo del teatro. Se Tale e Quale Show di Carlo Conti è la prima esperienza televisiva, forse non tutti sanno che la 25enne è una vera e propria stella del palcoscenico. L’ultimo successo è stato il musical Ghost, tratto dall’omonimo film con Demi Moore e Patrick Swayze. Giulia indossava i panni della protagonista Molly ma la tournee è stata sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel Giulia Sol ha ammesso che non è stato facile raggiungere un certo livello in ambito lavorativo visto che per un lungo periodo è stata vittima di bullismo:

“Ho subito ogni tipo di angheria per via del mio cognome. Tanto che ho deciso di cambiarlo. Il mio vero cognome è Sola. Alle medie sono stata pesantemente bullizzata dai miei compagni, che mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio. E anche alle superiori ho dovuto sopportare risatine e occhiatacce ogni volta che i professori pronunciavano il mio nome”

Così quando Giulia Sola – questo il vero nome di Giulia Sol – ha iniziato a fare dei provini come attrice e cantante ha deciso di dare una limata al suo cognome togliendo l’ultima vocale. Una scelta che non ha fatto soffrire la sua famiglia: è stato proprio il padre di Giulia a suggerire alla figlia questa soluzione.

Il padre di Giulia cantava da ragazzo in un coro lirico e per un lungo periodo ha lavorato in radio. La musica, dunque, è una questione di geni. E Giulia è molto legata ai suoi parenti tanto che, non appena il tour di Ghost è stato sospeso, la Sol è rientrata nella sua città natale, Bergamo. Qui ha trascorso il lockdwon in compagnia dei genitori e del fratello minore.

La discussa imitazione di Alessandra Amoroso

A Tale e Quale Show Giulia Sol è stata vittima di cyberbullismo. Pur essendo tra le concorrenti più brave e talentuose della decima edizione la giovane è stata massacrata per via della sua imitazione di Alessandra Amoroso.

La Sol ha ricevuto pesanti critiche negative, insulti e addirittura minacce di morte. Una situazione non facile che ha in qualche modo “sporcato” il percorso di Giulietta alla corte di Carlo Conti.

Per fortuna Giulia Sol ha potuto contare sul supporto di tante nuove amiche, come Carolina Rey e Francesca Manzini. Ma pure Flora Canto, che ha partecipato alla trasmissione lo scorso anno.