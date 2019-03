Alessandra Amoroso difende Emma Marrone dopo l’attacco social del consigliere Leghista

Alessandra Amoroso ha voluto dire la sua opinione sulle offese social ricevute da Emma Marrone. La collega e amica è stata attaccata recentemente su Facebook da Massimiliano Galli, consigliere leghista di Amelia in provincia di Terni che, dopo il suo appello ai politici per far aprire i porti e accogliere umanamente i migranti, le ha dedicato della parole a dir poco spiacevoli: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. Reduce dalla prima data del suo 10 Tour di ieri sera 5 marzo, la cantante di Amici di Maria De Filippi ha preso le parti di Emma, esprimendole tutta la sua solidarietà. “Io non posso dire cosa ho scritto a Emma, però mi è dispiaciuto tanto”, spiega la Amoroso ad Andrea Conti su Il Fatto Quotidiano. “Una persona deve essere libera di esprimere il proprio pensiero. Quando lo fai non va bene, quando non lo fai non va bene. Per non parlare di chi poi ti punta il dito e dice ‘tu sei cantante e non puoi permetterti di dire cose’. Sinceramente mi sembra tutto molto stupido”.

Emma Marrone, arriva il supporto di Alessandra Amoroso: “Dovrebbero vergognarsi”

Alessandra Amoroso ricorda che in altri Paesi ci sono tante donne che vivono in una situazione di perenne odio. Così rispetto alle opinioni dell’amica Emma Marrone, che recentemente ha parlato proprio dell’amicizia tra colleghe, e al commento sessista ricevuto su Facebook da quest’ultima, afferma: “Emma ha il suo pensiero, l’ha voluto dire, brava! Sono altri quelli che dovrebbero vergognarsi”. Alla cantante di Dalla tua parte, non è passato inosservato nemmeno l’attacco mediatico contro Biagio Antonacci che ha sposato civilmente una coppia di amici omosessuali, postando il video sui social. Sotto il post, tantissimi i commenti negativi e le frasi odiose da parte di omofobi e non solo. “Ci sono cose che mi fanno sorridere, ma ci sono anche volte che vorrei prendere a schiaffi chi scrive certe frasi”, afferma Alessandra. “Quello che ho capito e che mi dispiace veramente, è che le persone pur di avere un like, sono disposti a scrivere parole tremende su chiunque. Non si riesce più a essere felici per l’altro”.

Alessandra Amoroso: “Voglio lanciare un messaggio di gioia e invitare al dialogo”

L’interprete salentina dalla voce inconfondibile, dichiara che secondo lei i social sono molto utili, ma che negli ultimi tempi riscontra tanto odio. Per questi motivi attraverso il suo tour, le sue canzoni e la sua musica vorrebbe trasferire un messaggio positivo a tutti: “La paura che ci circonda e quella che viviamo ogni giorno è solo di passaggio. Io oggi voglio vivere solo di entusiasmo di gioia e voglio girare l’Italia per trasmettere questo messaggio e invitare gli altri al dialogo”. La cantante ha anche annunciato che dopo il suo tour, con già numerosi sold out, si prenderà una pausa per dedicare più tempo alla vita privata e alla famiglia.