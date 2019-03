Biagio Antonacci, matrimonio gay: unisce civilmente due amici

By

Biagio Antonacci celebra il matrimonio di due amici: un bel gesto del cantante

A Bologna, Biagio Antonacci ha unito civilmente due suoi amici. Mataro e Davide. Ha celebrato un matrimonio gay che ha sorpreso positivamente i suoi follower di Instagram: proprio sul noto social network ha pubblicato il video dell’avvenuta unione, del bacio dei consorti e dell’emozione provata dai testimoni. Una bellissima cerimonia che ha scatenato una valanga di commenti: la maggior parte – per fortuna – sono stati ricchi di bellissime parole; altri meno. I detrattori ci sono sempre, qualunque cosa si scelga di fare. Biagio, però, ha sempre creduto nelle varie forme dell’amore, non è ottuso, e lo ha dimostrato largamente con questo matrimonio.

Il messaggio di Biagio Antonacci sul matrimonio gay

“Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro – ha detto Biagio Antonacci su Instagram –. A loro auguro tutto il mio bene!”. E ha poi proseguito: “In nome della legge italiana io vi dichiaro uniti civilmente. Adesso baciatevi e che nessuno mai possa dividere quello che ha unito Dio!”. Un matrimonio semplicissimo, con pochi invitati, ma autentico.

Non solo complimenti: Biagio Antonacci attaccato, ma risponde così

I fan si sono congratulati col bellissimo gesto fatto dal cantante: “L’amore è bello in ogni sua forma”; “Anche io voglio unire civilmente due persone a prescindere dal loro orientamento. Che bello!”; “Biagio Antonacci, sei davvero un’anima nobile. Tutto questo ti fa onore”. C’è stato anche chi lo ha attaccato duramente e chi invece si è scagliato sulla coppia. Antonacci non ha deciso di rimanere in silenzio e ha risposto così: “Certe persone sono spente. Purtroppo resteranno tali”. Un grande cantante e un grande uomo. E tanti auguri a questa coppia!