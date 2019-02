Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe: “Solo tra donne intelligenti”

Emma Marrone dice la sua sull’amicizia fra donne

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda giovedì 28 febbraio, si è parlato dell’amicizia tra Emma Marrone e Fiorella Mannoia e più in generale dell’amicizia tra donne. È possibile essere amiche fra donne? Il talk show di Raiuno parte da questa domanda per cercare di indagare l’argomento insieme a due celebri ospiti in studio, la showgirl e da poco scrittrice Miriana Trevisan e la campionessa olimpica Fiona May. Mentre la conduttrice Francesca Fialdini chiacchiera con Fiona e Miriana, parla dell’amicizia che intercorre tra le due amate cantanti italiane. La bella conduttrice manda in onda un servizio di Barbara Di Palma che ha incontrato Emma raccogliendo delle interessanti dichiarazioni sull’amicizia della cantante con le colleghe donne.

La Vita in Diretta: Emma Marrone e l’amicizia con Fiorella Mannoia

Per parlare dell’amicizia tra donne a La Vita in Diretta si è scelto l’esempio di quella tra due affermate cantanti italiane, Emma e Fiorella Mannoia. La conduttrice Francesca Fialdini manda in onda il servizio parlando di due artiste “che non sono mai in competizione tra loro, anzi”. “Di solito nel mondo dello spettacolo si pensa sempre alla rivalità, invece nella musica succede spesso che le figure femminili si mettano insieme”, afferma l’inviata nella clip. “Non credo che la rivalità sia solo una questione del mondo dello spettacolo, della musica. La rivalità è ovunque e parte soprattutto dalle persone che magari sono deboli o fragili o insicure”, replica la Marrone.

Emma Marrone parla dell’amicizia con le colleghe: “È possibile solo tra donne intelligenti e risolte”

La cantante di Non è l’inferno che recentemente non si è sentita bene ad un suo concerto, racconta il suo rapporto con le colleghe: “Condividere il palco con le colleghe è una cosa che ho sempre fatto, che mi emoziona, è una cosa che mi rende orgogliosa di me stessa ed è uno dei grandi miracoli che fa la musica”. L’amicizia tra donne secondo la cantante pugliese è possibile solo se si tratta di persone intelligenti: “Quando le donne sono risolte e intelligenti amano stare in gruppo con le donne perché c’è un rispetto infinito e una voglia di collaborare che è tipica delle donne”.