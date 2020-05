Alchimista senza maschera in studio: il corteggiatore strega tutti (Foto)

Uomini e Donne, Alchimista si presenta senza maschera in studio: davvero non è Davide?

Proprio ieri vi parlavamo della possibilità che Alchimista non si presentasse a Uomini e Donne e lasciasse il programma senza presentarsi e oggi invece siamo stati smentiti dal video mandato in onda a fine puntata. Non abbiamo inventato nulla, chiaramente, e la nostra ipotesi era più che legittima: è stato lo stesso Alchimista a dire infatti che sarebbe potuto andare anche via se non avesse avuto delle conferme da Giovanna Abate, e ieri la tronista tutto ha dato fuorché certezze, visto il suo palese trasporto nei confronti di Sammy Hassan. Domani comunque lo vedremo, e si mostrerà a tutti senza maschera, così da poter capire finalmente se si tratta o meno di Davide: quest’ultimo proprio oggi ha smentito di essere il tanto chiacchierato corteggiatore ma potrebbe averlo fatto anche per depistare tutti; sarà la puntata di domani insomma a farci capire di più. Intanto possiamo già dirvi qualcosa.

Alchimista, a Uomini e Donne imbarazzo palpabile: Gianni Sperti interviene, Dame stregate

Anzitutto quello che vedete di spalle nella foto messa in apertura di questo post è lui: non è uno scatto preso da altre puntate o riciclato ma uno screenshot fatto proprio col filmato mostrato alla fine della puntata di oggi. In secondo luogo sappiamo che sia il parterre femminile sia gli opinionisti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal ragazzo: sempre che il video non sia stato montato in maniera tale da confonderci, si vedono chiaramente Valentina Autiero e Roberta Di Padua mostrare un certo interesse nei confronti del ragazzo. Gianni Sperti a un certo punto gli chiederà se è imbarazzato – “Ti stiamo guardando tutti” – e lui confermerà.

News UeD, Alessandro Graziani e Sammy Hassan incontrano Alchimista

“La famiglia al completo”, questo il commento di Alessandro Graziani una volta entrato in studio con un volto tutt’altro che sereno; lo stesso si può dire di Sammy che pare non aver fatto una bell’esterna con la Abate. Siamo ancora convinti che Giovanna sceglierà Hassan, però non si può negare che questo trono sia stato davvero movimentato. Ci sbaglieremo? Ora che l’Alchimista ha un volto e può stare in studio, i giochi si son fatti molto più interessanti e chissà che la situazione non cambi col passare del tempo. Vi terremo aggiornati!