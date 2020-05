Uomini e Donne Giovanna, Alchimista non basta più: la verità su Sammy

Giovanna Abate e Sammy Hassan: a Uomini e Donne la puntata che dice tutto

Alzi la mano chi non crede minimamente al fatto che Giovanna Abate sceglierà qualcuno di diverso da Sammy Hassan! L’ultima volta avevamo iniziato a dubitarne perché sembrava aver reagito molto bene alla scoperta dell’identità di Alchimista ma dopo la puntata di oggi siamo molto scettici sul finale a sorpresa a cui avevamo fatto cenno: ci sembra evidente in effetti che la Abate sia cotta di Sammy. E in esterna questo si è notato più di ogni altra volta, visto che i due hanno finalmente potuto stare da soli e, diciamolo, anche se lui continua a dire che sarà un “no” non può negare che con la tronista stia bene.

Sammy e Giovanna: Gianni Sperti attacca la tronista, Tina Cipollari insiste

Entrato Sammy in studio, Giovanna si è lamentata parecchio del fatto che Sammy continuasse a insistere con il “no”, e questo ha fatto insospettire sia Gianni Sperti sia Tina Cipollari: il primo ha spiegato alla tronista che “è anche questione di rispetto. Anche in altre puntate… Se ti smuove così tanto tu non porti rispetto per gli altri”; Tina ha aggiunto il carico da novanta dicendo che “ci sono delle reazioni che non possono nascondere quello che tu provi” dopo aver visto Giovanna rattristarsi parecchio per il comportamento di Sammy. La situazione è diventata a tratti surreale quando si è presentato Alessandro Graziani in trasmissione.

La scelta di Giovanna sarà Sammy? “Una scelta io ad oggi non ce l’ho!”

In esterna il corteggiatore aveva spiegato che “in questo momento non ce la faccio a mollare, anche se dentro di me sarebbe la cosa più facile. Adesso che sono sicuro di sentire qualcosa di buono dopo tanto tempo non ho voglia di lasciarlo così. Voglio prendermi il rischio”. In studio ha ribadito il concetto ma Giovanna era così presa da Sammy che quasi lo ignorava. “Alessandro lo stai ignorando”, ha infatti sottolineato Gianni che poi ha aggiunto: “Tu non sei a un punto in cui dici ‘Io penso a tutte e tre allo stesso modo'”. Giovanna si è difesa parlando con Maria De Filippi –“Maria, una scelta io ad oggi non ce l’ho. E basta!” – ma i dubbi sono tanti, e il fatto che Sammy sia così ambiguo non ci fa pensare a niente di buono.