Alchimista lascia Uomini e Donne senza svelarsi? Finale con sorpresa

Uomini e Donne, Alchimista lascia la trasmissione senza svelare chi è?

L’arrivo di Alchimista a Uomini e Donne sembrava aver cambiato qualsiasi previsione sulla fine del trono di Giovanna Abate: abbiamo visto infatti che la tronista si è esposta parecchio con il corteggiatore, al punto da avergli detto che la scelta sarebbe potuta ricadere anche su di lui. Inizialmente tutte le attenzioni erano rivolte a Sammy Hassan con Alessandro Graziani lasciato in panchina, poi Alchimista ha cambiato le carte in tavola e Giovanna ha iniziato a mostrarsi parecchio confusa sul da farsi; la puntata del 25 maggio però ci ha riportato ai primi tempi e sembra confermare quanto già sospettavamo: la ragazza è stracotta di Sammy e non c’è Alchimista che tenga. Purtroppo per lei, visto che Hassan al momento dovrebbe essere un “no”, a meno che non stia bluffando e non voglia darle la soddisfazione del “sì” certo.

Alchimista non si svela a Uomini e Donne: perché potrebbe succedere

Iniziamo a sospettare dunque che il trono della Abate potrebbe concludersi anche con un colpo di scena: no, non facciamo riferimento al fatto che Hassan dica di sì ma alla possibilità che Alchimista, che dovrebbe corrispondere alla persona di Davide, vada via da Uomini e Donne senza svelarsi al pubblico. D’altronde a farlo capire era stato proprio lui qualche tempo fa quando disse che se ne sarebbe potuto anche andar via senza mostrarsi perché a lui non interessa delle telecamere. E lo avrebbe fatto – ha sottolineato – se Giovanna avesse dato dimostrazione di non essere particolarmente presa.

Anticipazioni Uomini e Donne, quale finale per il trono di Giovanna Abate?

Ormai siamo arrivati quasi alla fine e i giochi son fatti: la Abate sembra non schiodarsi da Sammy nonostante l’interesse dichiarato verso gli altri due. Ecco perché è tutt’altro che da escludere l’idea che Alchimista vada via senza svelare la propria identità; sarebbe bruttissimo per il pubblico ma nessuno potrà dire che il ragazzo non l’aveva fatto capire. Staremo a vedere a questo punto come finirà.