Alberto Urso ritorna a casa, messaggio prima di un impegno importante

Amici news, Alberto ritorna a Messina: momento per ricaricare le energie

Alberto Urso si è concesso una piccola pausa. I firma-copie possono risultare estenuanti soprattutto per chi, come gli ex concorrenti di Amici, li sperimentano per la prima volta. Tornare quindi nella propria terra (Messina) è un modo per rigenerarsi e per affrontare i prossimi impegni, come quello del 20 giugno: è stato chiamato per selezionare i futuri allievi di Amici di Maria De Filippi; recentemente abbiamo visto ai casting anche Irama e Stash dei The Kolors. Per fortuna gli impegni lavorativi non mancano mai per il tenore di Amici, che continua a far chiacchierare anche per il suo rapporto con Tish.

Le parole di Alberto Urso, ma i fan notano un particolare: dov’è Tish?

Ecco qual è stato l’ultimo messaggio scritto da Alberto di Amici su Instagram: “Cose che mi fanno stare bene: il mio mare, la mia casa, la mia chitarra. Quali sono le vostre?”. Si sta rilassando come si deve, per poi ripartire verso altre città per far conoscere la sua musica, il suo album Solo. Sotto alla sua ultima foto (che troverete più in basso), in tanti gli hanno chiesto come mai, fra le cose che lo fanno stare bene, non ci sia traccia di Tish… e lui non ha risposto. Tish, intanto, ha lanciato un super-bomba che ha spiazzato tutti.

Ultime notizie Amici: ecco cosa dovete assolutamente sapere

Ma le news su Amici di Maria De Filippi non finiscono qua. Elisa ha parlato del suo nuovo brano con gli Imagine Dragons e di un episodio speciale successo nella scuola mentre Irama, dopo la sua partecipazione ai casting, ha fatto chiacchierare per la sua uscita pubblica con la nuova fidanzata. Cos’altro scopriremo? Alberto Urso sicuramente ci terrà aggiornati sui suoi prossimi spostamenti.