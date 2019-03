Alberto e Tish fanno pace, l’abbraccio e il chiarimento ad Amici fra le lacrime

Amici 18, Alberto e Tish: i due cantanti sotterrano l’ascia di guerra

Oggi nel daytime di Amici 18 abbiamo assistito finalmente alla pace tra Alberto Urso e Tish! A sbloccare il rapporto fra i due è stato un discorso di Rudy Zerbi. Proprio l’insegnante è riuscito a dare una scossa a Tish, che ha deciso di mettere fine alla guerra (fredda) con Alberto, e non solo. Nelle immagini andate in onda oggi su RealTime abbiamo visto Tish e Alberto andare da soli nello spogliatoio per parlare di ciò che è successo. Tish avrebbe voluto chiedere scusa, ma appena sono entrati lui non ha voluto sentire una parola da lei. Non in senso negativo, ma perché gli è bastato già questo gesto per fare pace: “Per me possiamo anche darci un abbraccio e fare pace”, ha detto Alberto.

Alberto e Tish news: oggi l’abbraccio e il chiarimento ad Amici

Alberto non aveva bisogno che Tish parlasse, per lui era già tutto chiarito e perdonato. “Magari non ti ho chiesto scusa, va beh lo sai non volevo”, ha farfugliato la cantante. In realtà, un segnale di riavvicinamento c’era già stato. Oggi Tish ha lasciato intendere di non essere molto brava con le parole, soprattutto quando deve chiedere scusa a qualcuno. Ma Alberto conosce bene anche i motivi dei loro contrasti in passato: “Lo so che sei istintiva”, ha detto. Tish, comunque, ha voluto dire qualcosa: “Avevo difficoltà a parlare, magari provavo a essere simpatica e far finta di niente. Comportarmi bene e farti capire che di fondo non è che…”. Tish era in lacrime parlando e sfogandosi con Alberto, lui l’ha abbracciata di nuovo e ha fatto un’osservazione: “Non ti ho mai vista piangere, una volta forse”. E in lei è spuntato il sorriso, perché aveva pianto un’altra volta: “Sì quando abbiamo cantato l’Ave Maria. Sempre colpa tua, no?”.

Amici, Tish chiede perdono ai compagni di classe: “Siamo una piccola famiglia”

Dopo la pace e l’abbraccio con Alberto, Tish ha voluto fare un discorso anche ai compagni di classe in sala relax. Ne ha approfittato per riconoscere i suoi errori: “In generale vorrei scusarmi un po’ con tutti, se quando parlo vengo capita male e quando rispondo in modo arrogante e antipatico, brutto… La prima persona che me lo ha fatto notare è stato Vincenzo. E mi ha fatto pensare […]. Siete esseri umani, non mi costa niente essere più carina”. La cantante ha riconosciuto di avere dei modi duri, ma ha spiegato che lo fa per non permettere agli altri di interferire nel suo pensiero e in ciò che dice. Un modo per proteggersi, insomma. “Conviviamo da cinque mesi e siamo una piccola famiglia, ci dobbiamo sopportare”, ha detto alla fine ringraziando tutti per la pazienza avuta con lei. Gli altri hanno ascoltato in silenzio. Per Tish ad Amici 18 è un nuovo inizio e la pace con Alberto è arrivata al momento giusto, visto che saranno in squadra insieme al Serale!