Amici 18, Tish in crisi: l’avvertimento di Rudy Zerbi sul Serale

Tish in crisi ad Amici: Rudy Zerbi le apre gli occhi e la mette in guardia

Ieri abbiamo avuto conferma della crisi di Tish ad Amici 18. Oggi Rudy Zerbi, che ha voluto parlare con la cantante, l’ha messa in guardia in vista dell’inizio del Serale. La fase finale inizierà sabato 30 marzo, ma i ragazzi sono già al lavoro per preparare le esibizioni. E al Serale non si scherza: basta un passo falso per essere fuori. Alla fine, si sa, il vincitore è uno solo e per questo Rudy ha voluto dare una scossa a Tish. Come mai? Durante l’ultima esibizione, Rudy ha notato che Tish era parecchio distratta, per questo è arrivato a dirgli: “Non ritrovo più quella che a me piaceva”. A queste parole, la cantante ha replicato così: “Ho concesso a questo mio malessere personale di interferire con il mio percorso. Ho un po’ di difficoltà ad aprirmi per questione di difesa. Come se qualcuno mi potesse attaccare. […] Son molto triste del fatto di averti delusa”.

Amici 18, Rudy Zerbi rimprovera Tish: “Non sprecare il tuo talento”

Nel daytime di Amici 18 di oggi abbiamo visto come è proseguita la conversazione fra Tish e Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha fatto un bel discorsetto alla cantante e le ha aperto gli occhi: “Io ti chiedo per favore di non sprecare il tuo talento, di concentrarti sul fatto che qualsiasi sentimento tu possa provare la cosa più importante che devi fare è metterlo nella tua musica. Se tu non lo tiri fuori non potrai emozionare nessuno e perderai quell’essere speciale che mi aveva tanto colpito all’inizio”. Il dispiacere era evidente sul viso di Tish, che però non ha rivelato dettagli sui suoi problemi personali. Tuttavia, ha promesso che rimedierà a questo periodo di distrazione: “Lo farò, mi dispiace. La prossima volta ci penserò, mi prenderò due secondi prima di cantare”.

Tish ad Amici, Rudy la mette in guardia sul Serale: “Tanti stanno facendo un grande lavoro”

“Se c’è qualcosa che non va, deve diventare il tuo punto di forza”, ha consigliato Rudy a Tish. Lei seguirà i consigli del suo insegnante e soprattutto lo farà immediatamente. Già, perché Zerbi ha anche fatto notare a Tish che altri concorrenti si stanno impegnando davvero tanto e potrebbero strappargli la vittoria di Amici! Queste le parole del professore: “Ne vedo tanti che stanno facendo un grande lavoro. Hanno il coltello in mezzo ai denti, ricorda che vince uno solo”. Dopo questo avvertimento, Tish ha davvero aperto gli occhi e ha promesso a Rudy che tornerà a essere la Tish di Amici che abbiamo conosciuto all’inizio. Gli effetti del discorso di Zerbi comunque si sono visti subito: Tish ha fatto pace con Alberto e chiesto perdono agli altri.