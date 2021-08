Albano condurrà un programma serale su Rai Uno: ecco quale

La Notte della Taranta 2021, l’evento conclusivo del festival che ogni anno (Covid permettendo) si tiene a Melpignano ha trovato il suo conduttore. L’edizione di quest’anno (che dovrebbe vedere il ritorno del pubblico, dopo lo stop pandemico del 2020) sarà a quanto pare condotta da Albano Carrisi.

A confermare la presenza in veste di padrone di casa dell’artista pugliese (scelta azzeccatissima, visto che il concerto è punto di riferimento per il Salento) è TvBlog. Sulle pagine online del giornale leggiamo l’indiscrezione che vuole l’artista alla guida della serata, che verrà successivamente trasmessa in differita su Rai Uno.

Se Melpignano ospiterà l’evento il prossimo 28 agosto, la rete Rai ammiraglia lo manderà in onda (Concertone – La notte della Taranta, questo il nome del programma) il 4 settembre alle ore 22:30. Al Bano, che prenderà così il testimone del conduttore dello scorso anno, Sergio Rubini, sarà a quanto sembra affiancato da un parterre de rois di tutto rispetto.

TvBlog anticipa infatti la presenza alla Notte della Taranta 2021, oltre che del direttore d’orchestra Enrico Melozzi, anche di un maestro concertatore d’eccezione. Stiamo parlando della giovanissima artista vicentina Madame, fresca di partecipazione del Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce e in radio in questi giorni con il tormentone Marea. Confermata inoltre la presenza di almeno un’ospite internazionale. Ci sarà infatti anche la cantante statunitense Patti Smith, artista habituée del nostro paese diventata celebre in particolare per la hit immortale Because the Night.

Con la conduzione de La Notte della Taranta 2021, dunque, Albano si prenderà una piccola rivincita personale. L’artista è infatti rimasto fuori dalla giuria di The Voice Senior, la trasmissione condotta che a lui ha preferito la collega Orietta Berti. La cantante emiliana lavorerà così a fianco di Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Berté.

Una piccola curiosità, per concludere. La Notte della Taranta 2021 sarà uno dei primissimi concerti televisivi con un pubblico selezionato tramite la presentazione del Green Pass. A tutti i presenti sarà infatti richiesto la presentazione del pass sanitario anti Covid. In alternativa, i partecipanti dovranno presentare la prova di tampone negativo nelle 48 ore precedenti al live.