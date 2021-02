Clementino in ospedale, cosa è successo: il messaggio del cantante

Clementino è in ospedale, ma sta bene. Il rapper ha pubblicato un post sui suoi profili social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, ha avuto un piccolo imprevisto ed è stato necessario un intervento chirurgico. Non ha specificato cosa è successo e perché, insomma non si sa il motivo per cui è finito in sala operatoria, ma può darsi sia stato un intervento di routine. Clementino nelle foto in ospedale appare sereno, sorride e non sembra eccessivamente preoccupato per la sua salute. Insomma, tutto è andato bene.

Nel messaggio ha raccontato di aver subito ieri un piccolo intervento, presso l’ospedale di Avellino. “Tutt appost”, ha scritto il cantante. Ha ringraziato i tanti che gli sono stati vicino ma anche tutti gli amici. In tanti infatti gli hanno tenuto compagnia e gli hanno espresso vicinanza e sostegno, sia con messaggi sia con chiamate. E videochiamate. Ma anche tanti mazzi di fiori con l’augurio che si rimetta presto in forze. La convalescenza dopo un intervento chirurgico non è mai una passeggiata di salute, tuttavia se si è trattata di un’operazione di routine si rimetterà in tempi non molto lunghi.

Clementino ha ringraziato pubblicamente anche i medici e tutto lo staff medico e paramedico della clinica di Avellino, dove ancora oggi è ovviamente ricoverato. Nelle foto che ha postato è in compagnia dei dottori, oltre che da solo sul letto. Ma il cantante ha colto anche l’occasione per ricordare a tutti l’appuntamento di stasera: Clementino sarà a Stasera tutto è possibile.

Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino.Tutt appost !! Vi leggo ????Grazie a tutti quelli che mi sono stati… Posted by Clementino on Tuesday, February 23, 2021

Stasera tutto è possibile ospiti 23 febbraio, non solo Clementino

Nella puntata di stasera, martedì 23 febbraio 2021, non ci sarà solo Clementino a giocare insieme a Stefano De Martino. Il tema della puntata sarà il “mondo animale”. Ci saranno gli ospiti fissi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Stefano avrà tra i suoi ospiti altri volti abituali del programma ma anche altri che passano a trovarlo di tanto in tanto. Stasera giocheranno anche Sergio Friscia, Andrea Delogu, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Anna Capasso e Paola Di Benedetto. E Clementino, ovviamente.