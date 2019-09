Alba Parietti perdona l’ex marito Oppini: “Racconto squallido, mi spiace”

Alba Parietti a Vieni da me risponde alle dichiarazioni dell’ex marito Franco Oppini

Alba Parietti è tornata in tv, ospite della seconda puntata della nuova edizione di Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo, la soubrette piemontese è tornata a parlare della recente querelle con l’ex marito Franco Oppini. L’attore, in un’intervista alla stampa, ha ricordato il primo appuntamento con la soubrette. Il modo in cui l’ha fatto non è piaciuto particolarmente ad Alba, che ha attaccato Oppini sui social network. Successivamente la Parietti ha chiesto scusa a Franco – anche per il bene del figlio che hanno in comune, Francesco – e in tv ha ribadito di aver perdonato il 69enne.

Le nuove dichiarazioni di Alba Parietti su Franco Oppini

“Franco ha usato parole sbagliate sul nostro primo incontro. È successo tutto in modo molto più poetico e romantico. La cosa migliore da fare sarebbe stata chiedere scusa subito”, ha detto Alba Parietti a Vieni da me. “Franco ha fatto un racconto squallido, sono dispiaciuta per lui. Ho risposto in maniera mediatica perché è stata detta una cosa non giusta. Ad ogni modo perdono questa debolezza”, ha aggiunto l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi dalla parte di Alba si è schierato Jerry Calà, presente alla sera in cui la Parietti ha conosciuto Franco Oppini, con il quale è stata sposata dal 1981 al 1990.

Franco Oppini risponde all’ex moglie Alba Parietti

Prima dell’intervista di Alba Parietti a Vieni da me, Franco Oppini ha chiarito che le sue dichiarazioni non sono state riportate nel modo giusto. “Le mie parole sono state completamente travisate, in una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno“, ha tagliato corto l’attore.