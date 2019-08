Alba Parietti delusa dall’ex marito Franco Oppini: “Ledi la nostra dignità”

Alba Parietti e Franco Oppini: la dura replica dopo le sue ultime dichiarazioni

Negli ultimi giorni Franco Oppini, in tour nei teatri italiani con lo spettacolo L’Anfitrione di Plauto, ha rilasciato un’intervista al sito Quotidiano.net dove ha parlato anche di Alba Parietti, raccontando come si sono conosciti e come è iniziata la loro vecchia storia d’amore. La presentatrice, però, sembra non aver molto apprezzato le sue dichiarazioni e il modo in cui l’ex marito ha descritto l’inizio della loro relazione e così ha affidato ad Instagram un lungo sfogo indirizzato proprio ad Oppini. I due sono stati insieme per ben nove anni, convolando a nozze nel 1981. Dal loro amore è nato Francesco, l’amatissimo e unico figlio della sensuale Alba. Proprio in nome del figlio, di suo padre con cui Franco aveva un bel rapporto ma anche del loro legame, la Parietti chiede rispetto e replica in maniera abbastanza dura, dando la sua versione dei fatti.

“Poco verosimili dichiarazioni ledono la nostra dignità”: Alba Parietti replica duramente a Franco Oppini

Nell’intervista Franco Oppini racconta il primo incontro con Alba Parietti, affermando che “lei ha conosciuto me” e raccontando di averla inizialmente snobbata. Alba sembra essere davvero dispiaciuta per le parole che l’ex marito ha speso nei suoi confronti:“Purtroppo non è la prima volta e non ne capisco il motivo, essendo noi in ottimi rapporti, che tu, racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo grupie ti segui”. Nella sua lettera-sfogo, l’ex opinionista de L’Isola dei famosi chiede più serietà: “Per rispetto a nostro figlio, a mio padre che tu adoravi, a me, trovo che anche se tutto ciò fosse stato vero, 9 anni passati insieme, una vita di rispetto reciproco dovrebbero indurre chiunque dall’evitare simili poco verosimili ricostruzioni, perché ledono non solo la mia dignità ma anche la tua”.

Alba Parietti dà la sua versione dei fatti

Alba Parietti specifica che già conosceva Franco e il gruppo cabarettistico di cui faceva parte e rivela che sia lui che Jerry Calà le fecero la corte. Lei aveva appena 19 anni e aveva rifiutato di partecipare a Miss Universo. Così continua a raccontare la vicenda, dando la sua versione dei fatti sul quel fatidico primo incontro: “Alla fine della cena tu educatamente mi proponesti di accompagnarti. Girammo tutta la notte per Torino come due ragazzini innamorati e alle 5, tra baci e risate, ti lasciai sotto al tuo albergo. Mi chiamasti tutti i giorni. Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia. Tra passione e dolore perché tu lasciasti una ragazza con cui stavi da 15 anni. Venisti a conoscere i miei e gli annunciammo l’arrivo di Francesco e il nostro matrimonio dopo solo 3 mesi”.

La Parietti non ci sta: “Non mi piace essere descritta come una facile”

Alba Parietti non ci sta. Prova affetto per l’ex marito, attualmente legato all’astrologa Ada Alberti (recentemente colpita da un grave lutto), ma sembra a dir poco arrabbiata. Con la schiettezza e la spregiudicatezza che l’hanno sempre contraddistinta, quindi, fa un’amara riflessione: “Non capirò mai perché , soprattutto gli uomini che più mi hanno amato e sofferto mi hanno denigrata.. Spesso per mia manifesta superiorità, capisco la vostra debolezza e ci rido, ma anche la più solida pazienza ha dei limiti. Non mi piace essere descritta come non sono mai stata ‘una facile’. Non lo sono in nessun modo e ho rispetto delle storie e dei sentimenti, anche di frustrazione che spesso gli uomini hanno provato nei miei confronti perché so di essere ingombrante, nei ricordi e con le nuove compagne”. Alba chiede solo rispetto per la sua persona e per quello che c’è stato e chiude la missiva social con aria di superiorità: “Voi uomini siete fragili e avete l’ego poco strutturato. Ti perdono. Baci”.