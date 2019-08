Alba Parietti si racconta: tra carriera, nemici e una fastidiosa forma d’ansia

Alba Parietti racconta la sua vita: tra carriera e una forma d’ansia che le fa credere di sbagliare

Non si può dire il contrario, Alba Parietti oltre alla sua bellezza ha anche una grande testa. Lei è una di quelle showgirl che non hanno paura di esprimere la propria opinione, anche riguardanti tematiche più serie come la politica italiana. La Parietti è una vera e propria leonessa che non ha paura delle sfide, anzi va a cercarsele da sola. L’Unione Sarda l’ha interrogata per una lunghissima ed interessante intervista dove Alba si è aperta ed ha confessato parti della sua personalità che fino ad ora forse non conoscevamo. E se pensate che la ex star de Il Bagaglino si senta in competizione con le altre donne, vi sbagliate. Perché lei ha dichiarato l’esatto contrario, per lei la sfida va in scena con gli uomini. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Alba Parietti: “Per giocare con me devi essere all’altezza”

L’ex attrice torinese si definisce una vera e propria giocatrice: “Amo le sfide, le vado a cercare e le trovo. Ma se vuoi giocare con me devi essere all’altezza, altrimenti mi annoio e mi viene anche voglia di ribaltare il tavolo”. In tanti anni di carriera e vita vissuta, poi, Alba Parietti non si fa più ingannare: “Ingannarmi è diventato quasi impossibile: so leggere la verità e in tanti anni di vita vissuta intensamente e di carriera ho imparato a difendermi. Ho imparato inoltre che bisogna saper fare la differenziata: mettere le emozioni importanti, anche se dolorose, in un cassetto e buttar via le cose inutili. Bisogna essere puri come angeli ma vigili come un falco che in un secondo ti stacca la testa. Serve anche una dose di cinismo nella vita”.

“In 44 anni di carriera non ho avuto aiuti esterni”, le parole di Alba

“In quarantaquattro anni di carriera non ho avuto professori e neppure aiuti esterni, non sono una ruffiana, non accetto compromessi e dico sempre le cose in faccia. Vengo apprezzata anche dai miei ‘nemici’, infatti nessuno mi odia. […] Sono leale, nell’essere diretta e contro, queste doti alla fine vengono apprezzate” dice Alba Parietti, durante l’intervista, che inoltre ha ammesso di essersi sentita in competizione con gli uomini e non con le donne. Il motivo? Secondo la showgirl gli uomini peccano nella presunzione del dover stare sempre avanti cercando, appunto, di scavalcare le donne.

La leonessa della tv svela la sua debolezza: “Una forma d’ansia”

Allo specchio Alba Parietti si vede come una donna leale, coraggiosa, empatica e spietata nelle analisi che però sa chiedere sempre scusa. Ma qualche difetto non le manca. Il più importante per lei è una forma d’ansia che molte volte le mette i bastoni tra le ruote: “Il mio difetto? una forma d’ansia che alle volte, nonostante il mio istinto non fallisca mai, mi fa credere di aver sbagliato”.