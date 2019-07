Ada Alberti, grave lutto per l’astrologa di Pomeriggio 5: il triste messaggio

Lutto per Ada Alberti: morta la madre dell’astrologa di Pomeriggio 5 e Mattino 5

Lutto per Ada Alberti, l’astrologa televisiva nota al grande pubblico soprattutto per la partecipazione ai seguitissimi programmi Pomeriggio 5 e Mattino 5. Con un commovente messaggio social, la Alberti ha dato la notizia della morte della madre. Alla madre ha scritto delle dediche che hanno commosso i suoi followers. Sotto i suoi post, infatti, tanti i messaggi di condoglianze e le manifestazioni d’affetto. Dalle sue parole si evince che la donna fosse malata da tempo. Un grave lutto, dunque, per Ada Alberti che in questi anni ha fatto compagnia al pubblico di Canale5 ogni lunedì a Mattino 5 con l’oroscopo della settimana e il venerdì pomeriggio nel programma condotto da Barbara d’Urso con le amate previsioni del weekend.

Ada Alberti, morta la mamma della nota astrologa: “Salutami Dio”

“Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”. Così scrive l’astrologa di Pomeriggio 5 e Mattino 5 sotto una foto condivisa dal suo profilo Instagram ufficiale in cui si vede la sua mano che tiene quella dell’anziana madre. Con la stessa fotografia (che rappresenta probabilmente uno degli ultimi momenti trascorsi con la madre) la moglie di Franco Oppini, che negli ultimi giorni si trovava ad Ischia forse per un po’ di vacanza, ha scritto un messaggio anche su Facebook, leggermente diverso ma sempre colmo di dispiacere: “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre”.

Ada Alberti: i messaggi d’affetto dopo la morte della madre

Il dolore della nota astrologa siciliana, che nella sua carriera può vantare la partecipazione anche in altri programmi come Verissimo e Domenica In, ha colpito i suoi fan e followers. In molti, soprattutto su Facebook, hanno voluto manifestarle la loro vicinanza con numerosi messaggi d’affetto. “Mi dispiace tantissimo per la tua carissima mamma…. è un dolore indescrivibile, ti mancherà tantissimo, ma non ti lascerà mai e ti proteggerà da lassù. Condoglianze Ada ti sono vicina!”; “Cara Ada condoglianze dal cuore e non temere perché le mamme non muoiono mai….vanno solo a riposarsi perché hanno dato tanto. Un bacio” e ancora “La mamma è amore e ti amerà per sempre anche se ora è un Angelo meraviglioso! Condoglianze ti invio un grande abbraccio”, alcuni dei messaggi ricevuti su Facebook dall’amata astrologa.