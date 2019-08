Franco Oppini e le parole su Alba Parietti: “Completamente travisate”

Franco Oppini fa chiarezza sulle parole dette su Alba Parietti

Ha fatto parecchio rumore l’ultima intervista di Franco Oppini a Quotidiano.net. L’attore ha raccontato la sua storia d’amore con l’ex moglie Alba Parietti, dalla quale ha avuto il figlio Francesco che oggi ha 37 anni. In particolare Oppini ha raccontato del primo incontro con la soubrette: un aneddoto che ha fatto arrabbiare la Parietti per il modo in cui è stato descritto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è infuriata parecchio, tanto da attaccare l’ex marito. Per poi fare subito ammenda sui social network, chiedendo scusa per i toni usati, decisamente poco calmi. Ora è il turno di Franco che, in un’intervista a Nuovo, ha fatto il punto della situazione chiarendo che le sue dichiarazioni sono state completamente travisate.

Le ultime parole di Franco Oppini su Alba Parietti

“Io e Alba siamo in ottimi rapporti. Non mi interessa fare questo tipo di polemica con lei. Le mie parole sono state completamente travisate, in una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno“, ha spiegato Franco Oppini alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Il matrimonio tra l’attore e la Parietti è durato dal 1981 al 1990: oggi Oppini è felicemente sposato con l’astrologa Ada Alberti. Nei giorni scorsi, via Instagram, sono arrivate le scuse di Alba: “Mi spiace seppure con delicatezza senza intenzione di ferire né Franco Oppini né Ada, sua moglie, averlo sottoposto a una gogna mediatica che meritava l’intervista, a dire poco indelicata, ma nessuno di noi meritava, perché ci adoriamo tutti. Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette ‘donne forti’ , troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria”.

Perché Alba Parietti si era arrabbiata con Oppini

“Lei ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni. Adesso nostro figlio ha 37 anni”, con queste parole Franco Oppini ha raccontato il primo incontro con Alba Parietti. Leggendo le parole di Oppini, la 58enne Alba ha riscontrato un certo semplicismo della descrizione, tanto da replicare furiosa: “Non mi piace essere descritta come non sono mai stata: una facile”.