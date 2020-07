Alba Parietti foto prima e dopo ritocco, polemica: la conduttrice al naturale

Giornata di gossip infuocato per Alba Parietti che non ha gradito l’ultimo servizio di Oggi sul suo conto, poi pubblicato anche da Dagospia. La showgirl, conduttrice e opinionista è finita al centro dell’attenzione perché il settimanale ha pubblicato delle foto in cui compare senza ritocchi e filtri Instagram: sono foto che Alba ha postato anche sui social, però solo dopo averle modificate. La differenza tra prima e dopo, diciamo così, c’è e si vede, ma era ovvio, visto che Alba ha 59 anni, e forse, se proprio non si dovesse ritenere il confronto di cattivissimo gusto, il paragone sarebbe stato più sorprendente se avesse coinvolto una donna più giovane. Che senso ha insomma dimostrare che Alba Parietti ritocca le foto, quando la maggior parte degli utenti Instagram lo fa sin dal primo giorno sui social, e soprattutto se si considera che ormai gli smartphone hanno gli effetti bellezza preimpostati?

Alba Parietti, foto prima e dopo ritocco: la reazione al servizio di Oggi

La Parietti non ha gradito per niente l’articolo di Oggi anche se ha cercato di prenderla con l’autoironia di chi sa che in fondo piace a tantissimi. Cellulite o non cellulite. Alba ha pubblicato vari interventi su Instagram e si è anche fatta un video-selfie per mostrare che, è vero, i ritocchi alle foto ci sono stati ma gli scatti pubblicati da Oggi forse la riprendevano da prospettive sfavorevoli e con luci che evidenziavano i difetti. Una diatriba social vanitosissima ma che in fin dei conti comprendiamo: si vende senz’altro con contenuti di questo tipo ma la diretta o il diretto interessato hanno tutte le ragioni di risentirsene. Il fatto è questo: se io faccio il possibile per mostrarmi come voglio apparire perché devo essere ripreso in condizioni in cui non voglio finire sui social? Il pensiero è diffuso e anche giustificabile.

Foto Alba Parietti senza ritocco: la bellezza sui social network e la risposta su Instagram

Si dovrebbe parlare in effetti del rapporto tra la bellezza e i social network, questa smania di apparire non belli ma perfetti, come se la realtà non fosse quella che viviamo ogni giorno ma l’insieme delle foto e i video che postiamo su Instagram. Si tratta comunque di un argomento complesso, su cui di recente sono intervenute Aurora Ramazzotti, Laura Cremaschi e molti altri, che necessita di approfondimenti seri e a cui Alba con la sua indiscutibile intelligenza ha aggiunto un bel contributo citando un pensiero tratto dal film Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar: “Ognuno è più felice nella vita quanto più somiglia all’ideale che ha di sé”. Tutto chiaro, Oggi?