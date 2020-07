Laura Cremaschi problemi al viso, sfogo: “Mi vergognavo di uscire” (Foto)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare del coraggio di Aurora Ramazzotti che si è mostrata senza trucco su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha ricevuto il plauso di Giulia De Lellis che si è detta incapace di fare lo stesso nascondendo le proprie imperfezioni. Evidentemente questo scambio di idee e questi gesti non proprio usuali hanno ispirato anche Laura Cremaschi, regina di Avanti un altro che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo su un periodo difficilissimo che risale al 2015 e durante il quale si vergognava persino di uscire di casa per alcuni problemi importanti al viso. Le dichiarazioni della Cremaschi risalgono a poche ore fa ma stanno già ricevendo numerosi apprezzamenti proprio per il coraggio dimostrato.

Laura Cremaschi senza trucco in foto, periodo difficile: quando la regina di Avanti un altro temeva di uscire di casa

La Bonas di Avanti un altro ha spiegato che è molto doloroso per lei condividere degli scatti simili perché in quel periodo non poteva neanche lavorare, temeva di essere giudicata e si sentiva continuamente gli occhi addosso; le risate maligne – aggiunge a un certo punto nel commento della foto – sembravano ogni volta una pugnalata allo stomaco e non la facevano più vivere serenamente. Il motivo del post è strettamente legato al confronto social che c’è stato oggi proprio dopo la pubblicazione dello scatto di Aurora Ramazzotti che ovviamente ha spinto molti a chiedersi perché usare i social per apparire perennemente perfetti, anche sembrando ciò che non si è davvero: “Oggi – ha dichiarato a un certo punto la Cremaschi – ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema…”.

Laura Cremaschi, lo sfogo su Instagram e il consiglio ai follower: il bel gesto social

Laura ha spiegato di essere riuscita a trovare una soluzione col tempo e di aver sempre nascosto tutto su Instagram con i filtri e la luce giusta: ecco perché nessuno se n’era mai accorto. Non è mancato neanche un consiglio a chi giudica senza sapere, a coloro che con una tastiera e dietro a un computer credono di poter dire e fare ciò che vogliono senza pensare a chi hanno davanti: “State attenti a giudicare – scrive la Cremaschi –, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone”. Le foto mostrano una Laura che nessuno di noi aveva mai conosciuto, e non solo fisicamente, non è quello il punto: sono scatti che dimostrano infatti come dietro a personaggi che appaiono perfetti possano nascondersi paure e insicurezze che tutti avvertono. Quello della Cremaschi è stato senza dubbio un gesto bello che tornerà utile a non pochi suoi sostenitori. Clap clap!