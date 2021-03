Alba Parietti drag queen: la sorpresa a Marcella Bella finisce male

Alba Parietti così non l’abbiamo mai vista. La madre di Francesco Oppini ha stupito tutti alla seconda puntata di Canzone Segreta di Serena Rossi. Per fare una sorpresa all’amica Marcella Bella la Parietti ha indossato una lunga parrucca bianca, un body argento abbinato a degli stivali dello stesso colore. Un look molto “stile Lady Gaga” che ha lasciato davvero senza parole il pubblico a casa e quello in studio. E pure Marcella, che non ha praticamente riconosciuto Alba…

Ma cosa stiamo vedendo? ????

Alba Parietti che canta e balla in mezzo alle drag queen e Marcella Bella non l’ha nemmeno riconosciuta, l’ha scambiata per un uomo#CanzoneSegreta pic.twitter.com/7xDaYYibRa — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 19, 2021

Proprio così: seduta sulla poltrona bianca Marcella Bella non ha riconosciuto Alba Parietti così conciata mentre cantava insieme ad un gruppo di Drag Queen. La sorella di Gianni ha applaudito alla performance della Parietti senza però mostrare qualche segnale di amicizia. Dopo l’esibizione Marcella si è avvicinata ad Alba e l’ha ringraziata senza capire che si trattava proprio della Parietti! Poi ha chiesto: “Ma chi è questa bella signora?”

Una gaffe che ha scatenato l’ilarità in studio: Marcella Bella è scoppiata a ridere, così come la conduttrice Serena Rossi. “L’ho scambiata per un uomo”, ha confidato in un secondo momento la cantante. Un duro colpo per Alba Parietti, amica di vecchia data di Marcella. L’opinionista tv ha ammesso di frequentare da anni la Bella, tanto da non mancare mai alle sue sfavillanti feste.

Alba Parietti: "Io e Marcella siamo amiche, vado sempre alle sue feste"

Marcella dopo 2 minuti di esibizione: "Ma questa bella signora chi è?" #CanzoneSegreta

⚰️⚰️⚰️⚰️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/aYgs8DcLxp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 19, 2021

Una sorpresa dunque non proprio riuscita quella di Alba Parietti. Di sicuro, però, ha portato maggiore vivacità a Canzone Segreta, format francese sbarcato da poco in Italia. La puntata d’esordio ha registrato buoni ascolti tv ma le critiche non sono mancate.

La seconda serata ha convinto un po’ di più il pubblico e il siparietto Marcella Bella-Alba Parietti ha davvero lasciato il segno. Il caso è entrato in trend topic su Twitter e, siamo sicuri, farà discutere parecchio anche nei prossimi giorni…

“Il momento più iconico ce lo regala la Parietti. Alba questa volta il picco te lo meriti tutto”, ha scritto qualche telespettatore su Twitter. Mentre qualcun altro ha aggiunto con convinzione: “Lady Gaga Parietti vale la serata”