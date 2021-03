Canzone Segreta con Serena Rossi parte male: è pioggia di critiche

By

Il nuovo programma di Rai Uno non convince: i commenti negativi sui social network si sprecano

Non è partito nel migliore dei modi Canzone Segreta con Serena Rossi. La prima puntata del format francese non ha appassionato più di tanto i telespettatori italiani. E sui social network i commenti negativi si sono sprecati. Dalla brava e talentuosa Serena il pubblico si aspettava di più ma a quanto pare è proprio l’idea di fondo dello show che non riesce ad appassionare. Il primo ospite della trasmissione è stato Luca Argentero, che ha ricevuto una sorpresa sia da parte dell’amico e collega Stefano Fresi sia dalla compagna Cristina Marino.

“Mah, finora è tutto un grande mah. Mi sento solo di dire che Serena Rossi meriava qualcosa di ben più forte e consistente”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ironicamente ha condiviso una foto di Raffaella Carrà e Maria De Filippi e ribadito: “In pratica è una sfilata di gente famosa a cui viene fatto un regalo. Avanguardia”. C’è chi ha addirittura tirato in ballo Barbara d’Urso: “Ma questo programma sembra il film della vita che fa la d’Urso, ma che è?”.

Un’altra telespettatrice ha sottolineato a proposito di Canzone Segreta: “Serena Rossi, un talento straordinario, sprecato in un programma che è un misto tra Live-Non è la d’Urso e C’è posta per te”. Molti invece hanno lanciato un vero e proprio appello: “Ridateci Carramba che sorpresa”.

Secondo alcuni a non funzionare sarebbe la presenza di personaggi famosi (nella prima puntata Luca Argentero, Marco Tardelli, Virginia Raffaele, solo per citarne alcune). Con persone comuni e storie fuori dal normale il programma funzionerebbe di più?

Di sicuro Serena Rossi crede molto in questo progetto: così tanto da mettere da parte i suoi impegni di attrice e tornare subito alla conduzione. L’artista napoletana era sul set di Mina Settembre quando ha ricevuto la proposta di Canzone Segreta e ha prontamente accettato.

Serena, da anni legata all’attore Davide Devenuto, ha assicurato che Canzone Segreta è un programma fatto col cuore, tanto che durante le prove si è emozionata più di una volta.