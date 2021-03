La canzone segreta, il programma con Serena Rossi: come funziona

Il prossimo 12 marzo partirà un nuovo show su Rai Uno, in collaborazione con Blu Yazmine. Si tratta del programma dal titolo La Canzone Segreta che andrà in onda per ben 5 serate, ogni venerdì sera. Degli appuntamenti speciali che viaggeranno tra emozione e musica. Ma come funzionerà precisamente questo spettacolo? In ogni serata si dovranno alternare sette ospiti d’onore a cui spetterà un regalo a sorpresa. Una sorta di regalo sotto forma di note, che fungerà da lampadina nella testa dei personaggi famosi, seduti su una semplice poltrona.

A Serena Rossi è affidata la conduzione di questo programma, un emotainment in cui ci sarà anche l’omaggio a tanti volti famosi del mondo della tv, dello sport e della musica. Lo show è ispirato ad un format francese e promette momenti di grande suggestione. I protagonisti del programma saranno dei personaggi di cui scopriremo un lato insolito e inedito, diverso da quello che si vede di solito.

Sarà una sorta di varietà, dove l’ospite si lascerà trascinare e commuovere da una sorpresa. Un brano a lui caro sarà rivisitato e riarrangiato in modo imprevedibile. Non si sa ancora nulla su quali saranno i protagonisti di queste cinque serate, ma intanto i fan non sono rimasti indifferenti nel vedere lo sport pubblicitario dedicato proprio a questo nuovo show.

La stessa Serena Rossi ha condiviso sul suo profilo social ufficiale il video dello spot, dove sfoggia un bellissimo abito rosso, da vera principessa. Un filmato che ha ricevuto tanti commenti e tanti like. L’attrice, infatti, si muove in modo elegante, come non l’avevamo mai vista!

Questo è un momento d’oro per Serena Rossi che è reduce anche dal successo della fiction Mina Settembre, dove ha interpretato il ruolo di un’assistente sociale che lavora in un consultorio del centro di Napoli. Un vero e proprio trionfo al punto che si sta già lavorando alla seconda stagione.

Nel frattempo, la Rossi si gode anche suo figlio Diego, nato dalla storia d’amore con Davide Devenuto, anche lui attore, conosciuto sul set di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre.