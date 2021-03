Akash Kumar a ruota libera: le parole al vetriolo su Giovanna Abate e Zorzi

Akash Kumar, nonostante sia stato eliminato dall’Isola dei Famosi 15, continua ad essere il personaggio più controverso del reality. Nei pochi giorni in cui è rimasto in Honduras, sul suo conto, sono emersi retroscena spigolosi, presto finiti nel can can mediatico ‘rosa’. Ad accendere le polemiche sul modello di origine indiana tre argomenti: c’è chi considera il 29enne troppo arrogante, chi sostiene che i suoi occhi di ghiaccio siano frutto non della natura ma di una pericolosa operazione chirurgica e chi lo critica per come si sarebbe atteggiato nella relazione avuta con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. Su tutte queste vicende è intervenuto il diretto interessato nelle scorse ore, tramite una diretta social con il deejay Cristian Marchi (le dichiarazioni relative alla diretta sono state captate dal blog Isa e Chia).

In primis Akash ha parlato di Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola con il quale ha avuto un acceso botta e risposta durante una diretta del reality: “Lo hanno messo lì, non è lui che decide, glielo fanno dire e basta. Io e Zorzi non dobbiamo far pace, ne parleremo in studio”, ha puntualizzato, di fatto muovendo delle critiche indirette all’organizzazione del programma (Zorzi sarebbe dunque una marionetta degli autori?). Dichiarazioni che giungono a stretto giro rispetto a quelle, pronunciate nelle scorse ore sempre dal modello, nei confronti di Ilary Blasi (“Non so nemmeno chi sia”)

Kumar è quindi passato al capitolo Giovanna Abate, che pochi giorni fa, a Casa Chi, ha confermato di aver avuto un flirt con Akash durante lo scorso periodo natalizio. “Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in televisione? Però vabbè dai, chiuso un rapporto si fa un portone”, il commento non proprio galante del modello, che ha lasciato intendere che l’ex tronista avrebbe cercato di avere visibilità raccontando del loro rapporto.

Akash e gli occhi di ghiaccio: naturali o operati? Lo scatto rimosso

Altro tema di discussione relativo a Kumar è quello inerente al colore dei suoi occhi. Pochi giorni fa il 29enne, per provare a mettere a tacere le voci che vorrebbero le sue iridi ‘ghiacciate’ frutto di un’operazione, ha postato sul suo profilo Instagram una foto di un bimbo con una donna anziana di origini indiane. Nella didascalia ha dichiarato che l’anziana fosse sua zia, sottintendo quindi che il piccino fosse lui in tenera età. La foto, però, circola da tempo su Google. Non solo: quel bambino sembra che non sia Kumar.

Nel momento in cui le critiche nei suoi confronti si sono fatte tambureggianti, Akash ha provveduto a rimuovere la fotografia da Instagram.