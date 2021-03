Akash Kumar posta foto da bimbo: emerge la verità sul colore degli occhi

Akash Kumar si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, dove nella terza puntata, al televoto, ha dovuto soccombere contro Angela Melillo. Il modello 29enne di origine indiana, cresciuto a San Giovanni Ilarione e diventato famoso per il suo fascino mediorientale e per i suoi magnetici occhi di ghiaccio, proprio a proposito del colore dell’iride era stato criticato. C’è chi ha sostenuto che la tonalità dei suoi magnifici occhi fosse frutto di un intervento chirurgico e che quindi non fosse opera della natura. Una voce sostenuta anche di recente nel talk di Canale Cinque Live – Non è la d’Urso, da una signora del paese in cui Akash è diventato uomo. Sulla vicenda, con un post su Instagram, Kumar ha provato a mettere le insinuazioni a tacere, tentando di certificare che non c’è stata alcuna operazione.

“Prima di giudicare, informatevi… invidia!”. Così Akash a corredo di una foto pubblicata poco fa sui suoi profili social, in cui ha postato uno scatto di un bimbo indiano. Scatto in cui si notano palesemente degli occhi glaciali. Quindi una sorta di prova ‘plastica’ indirizzata a coloro che hanno parlato erroneamente di chirurgia. Tuttavia non è chiaro se la foto sia di Kumar piccino oppure se sia di un altro bimbo (il proseguo della didascalia, “ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore”, fa pensare che quel bimbo sia lui, Akash). Sicuro invece l’intento del modello che ha voluto replicare a chi sostiene che si sia operato.

A riferire che Akash da piccino avesse gli occhi scuri, pochi giorni fa, è stata la signora Veronica, cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona, vale a dire il medesimo comune che ha visto diventare grande il modello. “Li aveva colore nero ebano”, ha dichiarato la donna a proposito delle iridi di Kumar. Evidentemente Veronica è stata tradita dalla memoria oppure non ha detto la verità.

Akash smentisce di aver fatto degli interventi chirurgici alle iridi: l’intervista di Gossipetv

Non è la prima volta che il 29enne si ritrova da affrontare malelingue che gettano dubbi e sospetti sulla tonalità dei suoi occhi. Già anni fa erano circolate voci di un presunto ritocchino. Voci sempre smentite dal diretto interessato che, raggiunto da GossipeTv in passato, così dichiarava a proposito della questione: