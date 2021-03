Akash Kumar occhi operati: “Li aveva colore nero ebano”. Ha mentito?

Continua il mistero che avvolge l’identità di Akash Kumar, il naufrago dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Il concorrente, già protagonista di numerose trasmissioni, in passato si faceva chiamare Pablo Andrea Romeo, Pedro Pablo o solo Andrea P. Durante la puntata di Live-Non è la d’Urso, di domenica 21 marzo 2021, è arrivata una testimonianza sul modello che riguardano gli occhi operati. Akash Kumar ha mentito? Negli ultimi anni sono state espresse diverse perplessità in merito al colore degli occhi di ghiaccio del modello. Una compaesana ha avuto il coraggio di scrivere a Barbara d’Urso affermando di non ricordare che il ragazzo avesse gli occhi di una tonalità di azzurro così intensa e che, al contrario, tendessero al nero. La signora Veronica, cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona, lo stesso dove è cresciuto e vissuto Akash, ha riferito che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente: “Li aveva colore nero ebano”.

Inoltre la sua compaesana ha parlato anche della personalità ‘accentratrice’ che abbiamo già avuto modo di vedere durante la seconda puntata del reality. Le obiezioni sollevate sull’argomento Akash, che ha parlato male dell’Isola dei Famosi, le ha sempre rispedite al mittente, sostenendo che i suoi occhi sarebbero stati azzurri fin da quando era solo un adolescente. In particolare Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip e chirurgo estetico di molti personaggi del mondo dello spettacolo ha parlato di brightocular, tecnica vietata in Italia come dichiarato dalla d’Urso.

Si tratta di un intervento di impianto dell’iride che serve a modificarne il colore. La procedura d’impianto viene effettuato in anestesia topica e non supera i 15 minuti per ogni occhio. Poiché l’impianto è flessibile, esso può essere piegato ed inserito nell’occhio attraverso un’incisione chirurgica della cornea periferica lunga circa 2,8 mm. Questa è una tecnica usata in Marocco e in altre parti del mondo, ma non nel nostro Paese vietata per Legge.

Akash Kumar occhi: l’amico Alex Belli lo smentisce a Live-Non è la d’Urso

A Live-Non è la d’Urso Alex Belli ha smentito Akash Kumar sul colore dei suoi occhi. L’attore sarebbe amico del concorrente dell’Isola dei Famosi e ha dichiarato che gli ha sempre consigliato di dire verità e non bugie su quello che poteva essere il colore degli occhi o sui nomi cambiati negli ultimi anni.

Il modello ha sempre sostenuto che questi sono i suoi veri occhi, non porta neanche le lenti a contatto. Forse sarebbe il caso di chiamare un chirurgo nello studio di Barbara? Chissà, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane quando Akash sarà eliminato dall’Isola.