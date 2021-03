Akash parla male dell’Isola dei Famosi: spunta una intervista

Continua a far discutere Akash Kumar. Il naufrago dell’Isola dei Famosi sembra essere molto convinto e pieno di sì. Durante la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha avuto uno screzio con Tommaso Zorzi, al quale ha replicato con toni accesi. L’opinionista aveva chiesto conto dei tanti nomi con i quali si è presentato in diversi programmi sul piccolo schermo, a Temptation Island era Andrea, mentre a Ciao Darwin Pablo. In seguito ha pure manifestato la sua volontà di abbandonare il gioco perché i suoi compagni d’avventura non gli hanno riconosciuto le caratteristiche di leader della squadra. In puntata si è mostrato anche annoiato e fuori contesto, non partecipando alle discussioni e ai dibattiti nonostante i numerosi inviti dalla conduttrice.

Sta facendo il giro dei social una vecchia intervista di Akash Kumar in cui parla male de L’Isola dei Famosi. Il modello aveva rivelato lo scorso anno di avere rifiutato il reality definendolo troppo trash per lui:

“Non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”

A distanza di un anno, invece, è volato in Honduras ed è stato attaccato da Valerio Scanu. Inoltre, la sua decisione di non parteciparvi in un primo momento era dettata dal fatto che “il potenziale ce l’ho, vorrei fare altro nella mia vita. Loro cercano quel caso di gossip che non esiste”.

Incoerente il ragazzo dagli occhi di ghiaccio (operati?) dal momento che ha già partecipato a programmi trash come Ciao Darwin e ha cavalcato presunti gossip a Temptation Island e a Ballando con le Stelle. Forse sarebbe giusto che Ilary Blasi, durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi, chieda ad Akash Kumar in cosa consiste la sua carriera di cui parla tanto e il suo potenziale. Sono in tanti, infatti, i telespettatori che continuano a domandarsi questo.

Facendo una ricerca sui motori di ricerca, al nome di Akash Kumar spunta Akshay Kumar, un attore indiano molto famoso che ha avuto occasione di recitare di fianco ad attori hollywoodiani come Sylvester Stallone, Denise Richards e Holly Valance.

Akash Kumar al televoto: abbandonerà L’Isola dei Famosi? Il retroscena

Angela Melillo e Akash Kumar sono al televoto e uno dei due lunedì 22 marzo 2021 abbandonerà L’Isola dei Famosi. Il modello, al centro di una serie di polemiche, ha ammesso che è stato lui a chiedere agli altri di essere nominato proprio per uscire e andare via dal reality.

Come successo al Visconte eliminato, in caso di eliminazione Akash accetterà di rimanere su Parasite Island? Seguendo il filo della sua coerenza-incoerenza la risposta dovrebbe essere affermativa.