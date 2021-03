Isola dei Famosi, Akash Kumar attaccato: “Bugiardo e parac…”

Sta facendo parecchio discutere Akash Kumar. Il naufrago de L’Isola dei Famosi sembra pieno di sè e strafottente alle dinamiche del gioco. I telespettatori hanno evidenziato una mancanza di rispetto durante la seconda puntata del reality per i suoi modi goffi di interagire durante i dibattiti e i dialoghi con Ilary Blasi. Il ragazzo ha fatto parecchio discutere per le sue identità. All’Isola si è presentato come Akash, lo stesso aveva fatto nel 2018 a Ballando con le Stelle. A Temptation Island si era presentato sotto le false spoglie di Andrea P. e prima ancora a Ciao Darwin come Pablo Andrea Romeo.

La questione del nome è stata già ampiamente affrontata durante il suo percorso nel talent di ballo di Rai 1 di Milly Carlucci, ma a L’Isola è stata riportata alla luce da Tommaso Zorzi. L’opinionista ha provato a incalzare il modello su questo, ma il concorrente l’ha immediatamente irrigidito e seccato ha risposto di avere già chiarito tutto in altre sedi. Talmente si è tanto irritato che ha minacciato di abbandonare L’Isola, si è scagliato contro Zorzi dicendo che “deve calare le ali” e che ha una carriera (?) che lo aspetta fuori.

Tra i tanti commenti di protesta per il suo brutto comportamento assunto in diretta c’è stato anche quello di Valerio Scanu. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha avuto modo di fare Ballando con lui e non ha un ricordo positivo:

“Bugiardo e parac… Smettila di piangere perché ti si scoloriscono gli occhi”

L’artista l’ha definito come particolarmente esaltato. Nel suo commento ha continuato ricordando ancora quando lo insultò e lo bloccò dopo avere letto che aveva ironizzato su una sua performance. Poi ha chiuso precisando che Akash non ha la carriera avviata che vuole fare credere:

“Secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo perché anche per fare il muratore bisogna esserne capace… Senza né arte, né parte e né educazione”

Akash Kumar abbandona L’Isola dei Famosi 2021 per colpa del gossip?

Dopo soli quattro giorni ha dichiarato di volere abbandonare L’Isola Akash Kumar. Il modello ha mostrato i primi segni di cedimento e si è mostrato contrariato nei confronti del gioco, ma anche per il gossip che sta uscendo su di lui.

Si è tanto discusso sui cambiamenti del suo nome, che avrebbe preso in giro diverse donne e che è fidanzato con Giovanna Abate di Uomini e Donne. Akash, inoltre, ha svelato che si sente un leader e non apprezza il fatto che nessuno dei suoi compagni d’avventura abbiano sottolineato le cose fatte da lui sull’Isola.

Si trova al televoto con Angela Melillo e rischia di uscire lunedì 22 marzo 2021. Se non venisse fatto fuori al televoto, abbandonerà di sua spontaneità il reality show condotto da Ilary Blasi?