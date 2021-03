Akash Kumar contro Ilary Blasi: “Non so chi sia”. Duro confronto a L’Isola?

Continua a far discutere Akash Kumar. Dopo aver pubblicato una foto da piccolo, ha fatto delle Stories sul suo profilo Instagram in cui ha lanciato una stoccata a Ilary Blasi. L’ex naufrago ha dichiarato che se non fosse la moglie di Francesco Totti nessuno la conoscerebbe. Nel dettaglio, ha affermato di non nutrire particolare rancore nei confronti della padrona di casa del reality, “non so nemmeno chi sia”. La presentatrice si è infuriata per la rinuncia di Akash di restare in gara rimanendo a Parasite Island. Il concorrente aveva asserito in puntata di percepirsi soddisfatto del suo percorso fatto e voler fare ritorno a casa. Ilary ha dichiarato che il reality è una opportunità immensa, dicendosi dispiaciuta per avere dato spazio a lui e averlo tolto a qualcun altro. Sull’ex calciatore della Roma, Kumar ha fatto sapere che è un grande uomo, un capitano e lo stima. Poi ha dato spazio a tutto il suo egocentrismo:

“Io sono un top model, fatele voi sei sfilate, campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non mi manca. Lo so che sono troppo bello”

La prossima settimana Akash Kumar sarà in studio a L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo metterà a posto dopo quello che ha dichiarato sia nei suoi confronti che in quelli del reality show definendolo trash? Ricordiamo che negli ultimi giorni è stata riportata alla luce una sua intervista in cui parlava male della trasmissione di Canale 5. In studio l’ex naufrago avrà modo di confrontarsi anche con Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Akash Kumar pubblica foto da piccolo, ma è presa su Google: non è lui

Ha pubblicato sui social una foto da bambino Akash Kumar con gli occhi azzurrissimi. L’ex concorrente ha dichiarato che prima di giudicare bisogna informarsi. Peccato però che l’immagine risulterebbe essere presa da Google e non dall’album dei ricordi del ragazzo. Basta digitare ‘Indian boys blue eyes’ ed ecco che lo scatto postato da lui appare tra i risultati. Tutta questa storia sta diventando davvero inquietante.

Girando per il web si trova anche che il bambino nella foto non è Akash Kumar ma si chiamerebbe Siddharrth Joseph Rajagopalan. La madre ha spiegato che il piccolo sarebbe indiano e nigeriano. Il colore degli occhi è determinato dalla razza, in questo caso suo figlio è birazziale, motivo per cui ha gli occhi azzurri.



Akash Kumar svela perché non è rimasto all’Isola dei Famosi dopo l’eliminazione

Come riporta Biccy, Akash Kumar ha spiegato perché non ha accettato di restare su Parasite Island dopo l’eliminazione a L’Isola dei Famosi 2021. Secondo il suo punto di vista non voleva essere protagonista di inciuci. Stava iniziando a provare attacchi di panico e non stava bene mentalmente: “La tv fa schifo, non c’è un programma decente”.