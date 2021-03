Giovanna Abate conferma storia con Akash: ma spunta la chat con un’altra

Spiazzante l’intervista con Casa Chi di Giovanna Abate, chiamata a parlare di Akash Kumar. L’ex tronista di Uomini e Donne conferma che tra lei e l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 c’è una frequentazione in corso. Ma ecco che Gabriele Parpiglia le dà una notizia che la lascia decisamente senza parole. Inizialmente il giornalista fa notare che Akash dice spesso di aver vissuto una crisi d’amore durata 7 anni, che l’ha portato a vivere momenti terribili e attacchi di panico. Intanto, Casa Chi ha scoperto che questa sua ex fidanzata risulta un punto interrogativo, in quanto lui prima di approdare in Honduras sentiva proprio Giovanna. Quest’ultima conferma subito, iniziando dal principio.

Si può, dunque, dire che il gossip di queste settimane è fondato. Nel corso dell’intervista, la Abate racconta di aver conosciuto Akash nel periodo natalizio. Dopo di che, conferma che hanno trascorso insieme le festività. Non hanno avuto poi la possibilità di rivedersi, ma hanno comunque continuato la conoscenza sentendosi. Si dice poi consapevole del fatto che Kumar abbia ancora delle cose da risolvere con se stesso, causata da una rottura che gli ha portato dolore.

“Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame molto speciale tra noi. Akash è una persona molto particolare, però ha un animo buono”

Ed è proprio questo animo buono ad aver conquistato Giovanna. Così tra loro è iniziata una frequentazione, che a oggi non si è ancora trasformata in amore. La definisce “una bellissima conoscenza”. Parpiglia fa poi sapere alla Abate che Akash, quando ha rivelato chi è l’ultima ragazza che ha sentito prima di approdare nel reality di Ilary Blasi, non ha fatto il suo nome. Detto ciò, sgancia la bomba, svelando alla Abate che Casa Chi possiede una chat in cui Akash chiederebbe a una ragazza di fingere di essere la sua fidanzata, chiedendole anche di essere presente in studio durante le puntate.

Pare che Kumar volesse giocare su questa cosa, facendo gossip. Il giornalista le fa sapere che queste chat, che sono a loro disposizione, “sono inattaccabili”. Dunque, sembra che queste prove parlino chiaro. Di fronte alla notizia, Giovanna resta senza parole. Evidentemente stupita dalla cosa, precisa che non è lei la ragazza in questione. Inoltre, confessa che non era assolutamente a conoscenza di questa chat e ammette di averlo sentito proprio poco fa.

La Abate è consapevole del fatto che tra loro ci sia solo una conoscenza, ma avrebbe preferito essere messa al corrente qualora lui sentisse un’altra persona. “Non c’è il rispetto da ambe due le parti che io pensavo ci fosse”, dichiara sconvolta l’ex tronista.

“Aspettate perché sta cosa mi ha fatto un attimo… Quello che sto raccontando io è una cosa vera, vissuta, tenuta in considerazione”

Ancora confusa, Giovanna riflette sul fatto che Akash non le deve nulla, in quanto non sono fidanzati. Ma pensava comunque di essere “l’unica”. Sembra che l’ex naufrago avesse intenzione di creare una storia finta con un’altra ragazza e questo non può non lasciare spiazzata la Abate. A questo punto, Giovanna afferma di avere avuto qualche dubbio quando ha letto alcune notizie passate riguardanti Akash. Ad esempio, i rumors sui suoi ‘vari nomi’ hanno incuriosito l’ex tronista, che però non ha intenzione di parlare della questione.

Infatti, crede che debba rispondere lui a questa domanda. D’altronde, fa notare che la loro è appunto una conoscenza e quindi stava cercando di capire bene chi fosse. L’atteggiamento di Akash all’Isola dei Famosi non è stato molto apprezzato e al riguardo Giovanna può dire di averlo riconosciuto sul piccolo schermo. Basti pensare che sul cellulare l’aveva salvato con il nome ‘spocchiosetto’. Nonostante ciò, in lui ci ha visto “qualcosina in più”. Si sente legata ad Akash, sebbene ora le pesi dirlo, visto quanto ha appena scoperto.

“Sapere che a oggi potrei essere valutata una delle tante mi dà tanto fastidio, tanto”

Ci tiene anche a precisare che prima di rendere ufficiale la loro frequentazione avrebbe voluto approfondirla. Ma nega il fatto che Akash le abbia chiesto di poter dare il suo numero alla produzione del reality per farla intervenire durante le puntate. L’ex naufrago le avrebbe solo fatto presente che sarebbe stato contento se lei avesse parlato di lui.

Secondo quanto dichiara Giovanna, Akash avrebbe un rapporto delicato con la sua famiglia. Pertanto, la Abate rivela di aver conosciuto solo gli amici stretti dell’ex naufrago. Prima della fine dell’intervista, l’ex tronista anticipa che chiamerà immediatamente Akash proprio per avere delle risposte.