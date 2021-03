Akash fidanzato con Giovanna Abate di Uomini e Donne: il gossip

Primo scoop sentimentale per un naufrago dell’Isola dei Famosi.Akash Kumar è fidanzato? Nel corso dell’intervista a Iva Zanicchi, ospite a Casa Chi, è venuto fuori che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle avrebbe una relazione con una ex tronista di Uomini e Donne. Giovanna Abate è fidanzata con Akash Kumar? Il naufrago di Ilary Blasi, quindi, avrebbe mentito sulla sua storia perché ha confessato che la sua ultima storia d’amore, dopo sette anni, sarebbe finita in malo modo. Come raccontato sul canale Instagram di Chi Akash e Giovanna Abate avrebbero trascorso il Capodanno insieme e non hai mai smesso di sentirsi fino alla partenza per l’Honduras.

L’ex volto di Uomini e Donne ha avuto una storia con il suo corteggiatore, e poi scelta, Sammy Hassan. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020 dopo una serie di incomprensione. Fuori dal contesto televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno. Queste sarebbero scaturite dalla mancanza di fiducia alla base della loro storia d’amore. Lei andava più velocemente, mentre Sammy con molta più calma. Inoltre il ragazzo è stato sincero in una delle ultime interviste rilasciate sulla sua ex: in lui non è scattato l’innamoramento.

Akash fidanzato con soubrette famosa? Lo scoop a Pomeriggio 5

Durante il primo talk sull’Isola dei Famosi a Pomeriggio 5 il giornalista Francesco Fredella ha rivelato un vero e proprio scoop su Akash Kumar. Il concorrente del reality condotto dalla Blasi, che ha litigato con Drusilla, sarebbe innamorato di una famosa soubrette che vediamo molto spesso in televisione e i due si sarebbero visti fino a poco tempo fa. Di certo il suo scoop è in contrasto con quanto affermato a Casa Chi, ovvero che il cuore di Akash batte per Giovanna Abate. Quale sarà la verità? Vedremo giovedì 18 marzo 2021, durante la seconda puntata dell’Isola, se l’argomento verrà affrontato.

Probabilmente di questo Barbara d’Urso non potrà parlarne nelle sue trasmissioni. Secondo Dagospia, infatti, nel contratto della De Filippi ci sarebbe una clausola che proibirebbe alla D’Urso di trattare i temi e i personaggi delle trasmissioni di Uomini e Donne, Amici, C’è Posta Per Te e Temptation Island.