Isola 2021, Akash: un video di Zorzi al GF insospettisce, è lite con Drusilla

Ci sono stati dei dissapori in passato tra il naufrago e l’opinionista? Un filmato accende i sospetti tra gli utenti sui social; intanto, la brevissima lite tra il modello e la giovane Gucci non convince il pubblico

Si accende la prima discussione all’Isola dei Famosi 2021 tra due concorrenti, Akash Kumar e Drusilla Gucci. Ma questo piccolo e brevissimo scontro, in realtà, non convince più di tanto. A mostrare questo momento è il primo Daytime di questa edizione, in cui è possibile vedere i naufraghi iniziare questa esperienza in Honduras. In particolare, vengono mostrati i Rafinados, intenti a trovare la soluzione e i metodi giusti per costruire una capanna. Tutto ciò accade, ovviamente, di notte dopo la puntata in prima serata. Ed ecco che proprio in questa circostanza, Akash si scontra con Drusilla, a cui chiede di avere dei modi più educati. Pare che una risposta dell’erede della famiglia Gucci non sia per nulla piaciuta al modello dagli occhi di ghiaccio.

Infatti, quest’ultimo accusa Drusilla di non avere risposte educate. Detto ciò, fa notare che una persona può essere anche bella, ma se non ha i modi a lui non interessa. “Non è la persona per me”, dichiara Akash. In questo modo, Kumar dà anche una risposta a Ilary Blasi, che ieri si è mostrata perplessa di fronte alla sua nomination. Come altri suoi compagni, il modello ha nominato proprio Drusilla. A questo punto, la padrona di casa ha mandato in onda un filmato, in cui Akash si dichiarava interessato alla giovane Gucci. In diretta, Kumar ha ammesso di aver cambiato idea e ora sembra voler dare una conferma.

Sempre nel corso della puntata di ieri, Akash ha anche avuto un battibecco con Tommaso Zorzi. Pare proprio che all’opinionista, vincitore del GF Vip 5, non piaccia per nulla l’atteggiamento del modello! Ed ecco che in queste ore spunta un video che ritrae l’influencer nella Casa più spiata d’Italia insieme a Mario Ermito. Quest’ultimo si dice convinto del fatto che che a Zorzi piacciano determinati tipi e gli fa un esempio: “Anche se io so che il tuo genere è… aspetta ti dico due iniziali A e il cognome è con la K”.

MA COSA HO APPENA VISTO AKASH SALVATI FINCHÉ SEI IN TEMPO pic.twitter.com/r2VJaCbxff — Åntonio ???????? (@ilmio3go) March 16, 2021

Le iniziali corrispondono, in effetti, al nome di Akash Kumar. A questa affermazione, Tommaso ha risposto mantenendo lo sguardo serio: “No, no”. Ermito l’ha presa poi sul ridere, affermando che stava scherzando. Di fronte a questo filmato, i fan hanno iniziato a pensare che dietro ci siano dei dissapori tra Zorzi e Akash. Ovviamente, può semplicemente esserci solo un’antipatia oppure tra i gusti di Tommaso non c’è un tipo come Kumar. Va precisato, inoltre, che le iniziali date da Ermito potrebbero corrispondere a un altro nome. Nonostante si possano fare varie ipotesi, alcuni utenti sui social sono certi che l’influencer abbia avuto qualche problema con Akash in passato.

Intanto, il piccolo scontro tra i due naufraghi non convince il pubblico a casa, che sui social pare schierarsi dalla parte di Drusilla. Sono tanti coloro che chiedono di salvarla al televoto che la vede scontrarsi con Ferdinando Guglielmotti. In Akash, vari telespettatori, vedono l’intenzione di provocare Drusilla con lo scopo di avere una lite. Sarà davvero così? Sicuramente la Gucci non gli ha dato in alcun modo la possibilità di avere una discussione accesa. Lei stessa appare perplessa di fronte alla reazione di Akash, per una frase che a detta sua avrebbe interpretato male.

“Drusilla non ha detto niente di male. Akash vuole cercare solo un pretesto per litigarci e giustificare la nomination”, si legge ad esempio su Twitter. C’è chi comunque si è schierato dalla parte del modello, prendendo subito le sue difese e appoggiandolo nella sua breve discussione con Drusilla.