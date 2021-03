Isola dei Famosi 2021 prima puntata: nominati, incidente per Roberto

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021! Al timone il pubblico ha trovato Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Elettra Lamborghini non ha preso parte alla puntata negli studi di Cologno Monzese poiché ha contratto il Covid-19. Un inizio emozionante per la conduttrice, che si è dichiarata felice ed emozionata di rientrare nelle case di italiane. Quest’anno i naufraghi sono suddivisi in due gruppi. I Buriños sono Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo; mentre i Rafinados sono Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli.

I primi ad approdare sull’isola sono stati i Buriños. Dopo le preziose indicazioni dell’inviato Massimiliano Rosolino, hanno dovuto affrontare una prova. Entrando nel dettaglio, uno di loro ha tentato di recuperare i sacchi, contenenti i loro effetti personali, in due minuti. Hanno deciso di far giocare Gilles, che è riuscito a portare a destinazione quattro sacchi su sei. A dover rinunciare per i primi cinque giorni ai loro effetti personali saranno Paul e Daniela, i cui sacchi non sono stati recuperati.

Ilary, inoltre, ci ha tenuto salutare, a inizio puntata, Alessia Marcuzzi, che ha prontamente risposto attraverso i social! La conduttrice si è poi collegata con Parasite Island, una novità di questa edizione. Qui vi sono Fariba Tehran e Ubaldo Lanzo. Sin da subito, i due hanno dimostrato di avere non poche difficoltà. Con il tempo, dovranno dimostrare di essere dei veri naufraghi e potranno raggiungere gli altri concorrenti. La puntata è andata avanti con Elettra che, attraverso il video collegamento, ha potuto salutare in diretta i presenti in studio e il pubblico.

Arrivati sull’isola, anche i Rafinados hanno dovuto affrontare la loro prima prova. A giocare è stato Akash, il quale è riuscito a recuperare solo i sacchi di Angela, Drusilla ed Elisa. L’obbiettivo del modello è stato unicamente quello di salvare gli effetti personali delle donne.

Tante novità in questa edizione, che vede la partecipazione di Marco Maddaloni, il quale vivrà con gli aspiranti naufraghi, Fariba e Ubaldo. Il campione in carica del reality ha il compito di insegnare ai due “l’arte della sopravvivenza”.



Per la prima volta Ilary si è collegata con la Palapa, facendo una piccola gaffe con il nome. Qui Rosolino ha fatto incontrare i due gruppi. Subito dopo sono andati in onda alcuni filmati che ritraevano qualche concorrente, come Elisa Isoardi e Vera Gemma, poco prima dell’inizio del reality. In questi video, è stato possibile intuire che c’è un interesse da parte del Visconte nei confronti della Isoardi.

È arrivato poi il momento per tutti i naufraghi di svolgere la prova dell’immunità: nessuno della squadra vincitrice potrà essere nominato. I Buriños hanno vinto la prova, diventando immuni alle nomintation. Ilary ha poi fatto sapere ai vincitori le regole che dovranno rispettare nelle prossime settimane. I due gruppi non potranno sicuramente interagire tra loro.

Intanto, Roberto Ciufoli è stato medicato, in quanto si è ferito alla spalla durante la prova dell’immunità. Il concorrente non potrà trascorrere la serata insieme ai suoi compagni, poiché dovrà sottoporsi ad alcuni controlli medici prima di recarsi in spiaggia. L’incidente è avvenuto quando Akash si è gettato in acqua. Il modello ha colpito, per errore, la spalla di Roberto. La Blasi ha fatto il suo in bocca al lupo all’attore, mentre i suoi compagni si sono detti dispiaciuti per quanto accaduto.

Rimasti nella Palapa, i Rafinados hanno svolto le prime nomination di questa edizione. Da Playa Buriña, anche gli altri sei naufraghi hanno espresso il loro voto. La nomination di Akash ha generato qualche sospetto. La Blasi gli ha chiesto come mai ha dato il suo voto a Drusilla, dopo essere apparso particolarmente interessato. Il modello ha, però, negato un interesse nei confronti della giovane.

A questo punto, Zorzi ha fatto presente un suo dubbio: i naufraghi si sono messi d’accordo per nominare Drusilla? Ma non è finita qui. Infatti, Ilary ha mandato in onda una clip in cui, prima dell’inizio del reality, Akash si dichiarava interessato a conoscere Drusilla. Il modello stasera ha ammesso di aver cambiato idea. Al televoto sono finiti Ferdinando e Drusilla.