Ilary Blasi debutta all’Isola e saluta la Marcuzzi: arriva la risposta

È iniziata la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, settima in casa Mediaset, con Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti approda nel reality con protagonisti i naufraghi e prende il posto di Alessia Marcuzzi. Ed è proprio alla collega che riserva uno dei primi saluti di questa serata. Come sempre, la Blasi non mostra troppe difficoltà al timone di un programma e appare spontanea e carica. D’altronde proprio questo suo modo di fare ha conquistato negli anni tantissimi telespettatori, che la apprezzano come conduttrice. C’è chi, chiaramente, sente anche la mancanza della Marcuzzi, che non può non seguire questa prima puntata. Ilary è certa che Alessia stia guardando da casa e le manda un bacio e un abbraccio. Il saluto viene ascoltato dalla Marcuzzi, che non perde tempo e risponde.

La Blasi ci tiene a salutare colei che l’ha preceduta nelle passate edizioni del reality show. Ed ecco che su Twitter, Alessia decide di rispondere alla sua collega: “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!”. E mentre la Marcuzzi si dedica a Le Iene Show su Italia 1, Ilary affronta una nuova esperienza, sempre nella prima serata di Canale 5. Una grande emozione per la conduttrice, che come ultimo reality aveva condotto il GF Vip. Come lei stessa dichiara, è felice e onorata di entrare nelle case degli italiani per venti puntate. Promette al pubblico che sarà un’Isola che “ci porterà lontano”.

Un bacio grande anche a te❤️

Daje tutta Ilary!!!! #isoladeifamosi

pic.twitter.com/l7dYoTzsGK — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 15, 2021

Dopo di che, presenta i due opinionisti che la affiancano, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Questa edizione non inizia nel migliore dei modi, vista l’assenza di Elettra Lamborghini. La cantante era pronta a vivere questa nuova esperienza nello studio di Cologno Monzese, ma qualche giorno fa è risultata positiva al Covid-19 e così ha dovuto rinunciare alle prime serate. Ma i fan non devono temere, poiché Elettra potrà approdare nel programma nel ruolo di opinionista non appena sarà negativa al virus. Non solo, la Blasi fa sapere che è previsto un video collegamento con la cantante.

L’assenza della Lamborghini ha portato Zorzi ad accettare la proposta del reality show di affiancare Ilary e la Zanicchi in questa nuova esperienza. Il neo vincitore del GF Vip 5 torna sul piccolo schermo poco dopo aver concluso il suo percorso nella Casa di Cinecittà.